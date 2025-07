Educación sembrará árboles en las escuelas para mitigar el impacto del calor

Ante la ola de calor que se registra en el verano, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos, admitió que la instalación de aires acondicionados en los planteles escolares no es una opción real.

El funcionario indicó que se tomarán otras iniciativas como sembrar árboles.

“Así que estamos trabajando en otras iniciativas. Estamos revisando las políticas públicas sobre esto. Igualmente, el tema con nuestras enfermeras escolares, el tema para incluirlo dentro de lo que es la agenda de esos primeros días en la escuela para que nuestros estudiantes conozcan lo que puede ser un cantazo de calor, el cuerpo y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, atender ese tema a nivel de salud”, expresó el funcionario.

Según Ramos, se estará realizando una alianza multisectorial para la siembre de árboles en las escuelas públicas del país y de esta manera mitigar el calor en los primeros meses del año escolar.

“Hablamos de la reforestación en nuestras escuelas, de sembrar árboles. Así que un poco te estoy adelantando un anuncio que teníamos programado para más adelante, pero sí hay una alianza multisectorial que se está creando entre la Universidad, Extensión Agrícola, Departamento de Agricultura, Fideicomiso para la Naturaleza. Hay mucha gente interesada en este tema que los estamos trayendo a la mesa para hacer algo ordenado con esto, atender el tema de reforestación en nuestras escuelas, que sabemos que puede lograr bajar temperaturas de 10 grados ante el tema de la ola de calor. Pero igualmente, utilizar el tema adiestrando a nuestros maestros en las escuelas, incentivando el revivir aquellos clubs 4-H en las escuelas, y que nuestros estudiantes se involucren en un proceso educativo y podamos atender la ola de calor desde varios frentes a la vez”, sostuvo.

Además, mencionó que seis comedores escolares no van a estar disponibles para ofrecer servicio en agosto y se les llevará la comida a los estudiantes de escuelas cercanas.

Ramos Parés sostuvo que la meta es tener ya contratados a todos los maestros en el mes de julio. Actualmente quedan alrededor de 700 plazas de maestros vacantes.

Sobre el horario en las escuelas del sur, por la situación de la infraestructura afectada por los terremotos, expresó que “hasta el momento el ‘interlocking’ no va a estar presente de cara a agosto. Hemos buscado otras alternativas, incluyendo escuelas que teníamos en el oeste, en el sur, si no es porque ya hemos comenzado a abrir escuelas que estaban cerradas. Las hemos puesto en condiciones, hemos buscado alternativas, ¿verdad?, para que esa comunidad escolar pueda estar más cómoda y pueda estar en condiciones para que pueda trabajar en un horario regular, normal, y no tenga un impacto en términos de horario”.

Finalmente, sobre la matrícula, se anticipa una baja de mil a tres mil estudiantes en comparación con el año escolar pasado.