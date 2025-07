Vecinos de San Patricio denuncian tala de árbol centenario

Residentes de varios condominios en la Avenida San Patricio denunciaron que el Municipio de Guaynabo permitió la tala de un árbol de goma centenario, a pesar de que la comunidad presentó una carta de oposición a principios de año y sin que se les notificara adecuadamente sobre los permisos concedidos.

Durante una reunión de la Coalición Comunidad San Patricio, vecinas y vecinos expresaron su indignación ante la remoción de 17 árboles y la tala parcial del árbol de goma más grande del área, que, según indicaron, superaba once pisos de altura y había sobrevivido el huracán María. El árbol restante, dijeron, está cortado en un 75%.

Ludibel Torres, presidenta de la Junta de Directores del Condominio El Laurel, explicó que el 21 de enero de 2025 llevaron personalmente una carta a la Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio de Guaynabo. En el documento, expresaron que no se oponían a podas necesarias, pero sí a la tala completa de los árboles.

“La persona que fue le dejó la carta, la tenemos hasta firmada como recibida”, afirmó Torres.

Sin embargo, al acceder al expediente del caso semanas más tarde, la carta no estaba incluida. “Parece que le hicieron caso omiso a la carta, o la desapagó o la extraviaron, no sé. No está en el expediente”, dijo.

Según la comunidad, el 11 de junio de 2025 se aprobó el permiso para cortar cerca de 18 árboles en el terreno ubicado en la Avenida San Patricio J-9, donde se proyecta construir una clínica oftalmológica con estacionamientos.

Torres indicó que al verificar el expediente en línea mientras radicaba una revisión administrativa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), observó que tampoco se incluyeron fotos del árbol de goma.

“Entre las fotos que ellos sometieron estaban todos los demás árboles, menos el de goma imponente”, señaló.

La dirigente vecinal cuestionó el fundamento del permiso otorgado.

“Entendemos que lo que expusieron en el permiso y las razones no meditaban el corte del árbol. No le afecta lo que va a ser, porque incluso los estacionamientos van en el costado, no donde está el árbol”, dijo. Añadió que el árbol “estaba en perfectas condiciones” pero fue clasificado como “en estado regular”.

Durante la mañana del 10 de julio, residentes realizaron una protesta pacífica cerca del solar.

“Estábamos ahí simplemente en modo pacífico, ni siquiera obstaculizando la entrada al solar. Pusimos cartelones y un altoparlante”, dijo Torres. Aseguró que la Policía acudió al lugar pero no intervinieron más allá de su deber de vigilancia.

Torres también relató que intentó comunicarse con personal del Municipio directamente: “Fui al municipio, a la Oficina de Permisos Urbanísticos. La señora, la arquitecta, ni me dio la cara”.

Aunque la comunidad entiende que la mayoría de los árboles ya fueron removidos, mantienen la esperanza de salvar el tronco del árbol de goma restante. “Hablamos con un arbolista que entiende que el árbol es salvable”, dijo Torres, quien recordó otro caso en la misma avenida donde se logró revivir un árbol cortado tras un huracán.

Hasta el momento, los vecinos no han recibido una respuesta oficial del Municipio de Guaynabo, aunque esperan una reunión en horas de la tarde coordinada por la Coalición Comunidad San Patricio.