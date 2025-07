Gobernadora dice no favorece penalizar clientes con placas solares

La gobernadora Jenniffer González Colón indicó que está en contra de cualquier cargo o penalización contra los ciudadanos que producen su propia energía mediante placas solares.

De esta forma, la mandataria desautorizó la propuesta de la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Maricarmen Zapata, quien había anticipado que en el proceso de revisión tarifaria plantearía un cambio al programa de medición neta. Mediante este programa, la AEE compra energía que producen los clientes con placas solares que se conocen como prosumidores.

PUBLICIDAD

También lee: AEE advierte que clientes con placas solares podrían pagar más en nueva revisión tarifaria

“Desde que soy comisionada residente, yo he estado hablando en contra del impuesto al sol. Yo he estado a favor de la medición neta. Y la medición neta no es otra cosa… Es un incentivo para que la gente utilice algún tipo de energía renovable, en este caso las placas solares para ayudar al sistema”, reiteró la gobernadora.

Zapata dijo a Metro Puerto Rico que el modelo actual de medición neta representa una pérdida para la AEE, ya que los clientes solares reciben una compensación del 100% por kilovatio hora, sin pagar los costos de transmisión, distribución y administración que asume la corporación pública. La ingeniera propuso un modelo escalonado para reducir esa compensación.

No obstante, desde La Fortaleza aclararon que el Ejecutivo no avala esa postura.

“Estoy en el récord, en contra de que se le cobre a una persona por conectarse. Hay una ley, y nosotros tenemos que hacer valer esa ley que les permite a la gente que se conecta el poder tener un incentivo si le devuelven parte de la energía al sistema”, insistió la González Colón.

PUBLICIDAD

Por su parte, el zar de energía Josué Colón indicó que su postura va acorde a las expresiones de la gobernadora.

“La política pública del gobierno de Puerto Rico la establece la señora gobernadora en todos los temas”, dijo.