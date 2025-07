Federales seguirán acusando por corrupción a pesar de conclusión en caso contra Wanda Vázquez

El fiscal federal W. Stephen Muldrow declaró el miércoles que, a pesar del desenlace en el caso de corrupción de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y la negociación alcanzada entre los acusados y el Departamento de Justicia para reducir los cargos graves a delitos menos graves, su agencia continuará con la lucha contra la corrupción.

“Nosotros siempre vamos a seguir atacando la corrupción pública. Eso no ha cambiado desde hace 2 años y no va a cambiar en el futuro. Nosotros siempre estamos investigando, atacando la corrupción pública, eso no ha cambiado y no va a cambiar”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.

Vázquez Garced, fue acusada originalmente en agosto de 2022 por un gran jurado federal de conspiración, soborno y fraude electrónico. El caso giró en torno a un esquema en el que la exmandataria, el banquero internacional Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini habrían intercambiado favores políticos y contribuciones ilegales de campaña por la remoción del Comisionado de Instituciones Financieras, con un pago de 300 mil dólares en donativos para la campaña de Vázquez.

En mayo de 2025, luego de negociaciones con el Departamento de Justicia federal, se presentó una moción conjunta para reducir los cargos graves a un solo delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales, relacionado con la aceptación de contribuciones políticas de un extranjero. Esta transacción legal, permitió a los acusados que se declararan culpables de cargos menos graves.

La jueza federal Silvia Carreño Coll rechazó una solicitud para que la vista de sentencia y la declaración de culpabilidad se realizaran de forma virtual. En su resolución, la jueza sostuvo que, aunque respeta la discreción del Departamento de Justicia, el caso representa una amenaza a la integridad del sistema democrático de elecciones libres y justas, por lo que ordenó que la comparecencia de Vázquez y sus coacusados sea presencial ante el tribunal.

Todavía queda pendiente ante la jueza Carreño Coll la presentación de las nuevas acusaciones como parte del nuevo acuerdo de culpabilidad.