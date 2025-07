¿Estás sin luz? Salida de unidades de AES deja a miles sin luz

Un relevo de carga ocurrido en horas de la mañana del martes dejó sin servicio a más de 100 mil clientes de la red eléctrica en la isla.

Según indicó el zar de energía del gobierno, Josué Colón, el evento se produjo debido a que las unidades 1 y 2 de la Central AES salieron de servicio.

PUBLICIDAD

“Las unidades #1 y #2 de la Planta de AES salieron de servicio durante el día de hoy, a las 10:22 a.m. y 10:06 a.m. respectivamente. La salida de estas unidades ocasionó un disturbio en el sistema de generación afectando el servicio de los clientes en varios municipios. Al presente la gerencia de AES no ha informado las razones o fallas ocurridas en esas 2 unidades”, lee la comunicación publicada en X (antes Twitter).

A través de las redes sociales, la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía, LUMA Energy, confirmó que en horas de la mañana se llevó a cabo un relevo de carga por problemas de generación.

“Están ocurriendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Seguimos en constante comunicación con las empresas generatrices para minimizar el impacto en los clientes. Mantente informado a través de nuestras redes sociales para más actualizaciones”, indicó LUMA Energy.

Mientras que a través del portal de la empresa, se reporta que más de 100 mil clientes se encuentran sin servicio a las 10:15 de la mañana del martes.

La región más afectada a esa hora era la de San Juan con 24,816 clientes sin servicio. Mientras que en Caguas, unos 21,650 se encuentran sin luz.

PUBLICIDAD

Clientes afectados por región

Arecibo: 12,169

Bayamón: 19,642

Caguas: 21,650

Carolina: 18,798

Mayagüez: 11,148

Ponce: 11,496

San Juan: 24,816

Pendientes a metro.pr para la ampliación de esta noticia

Negociado de Energía ordena devolver a los consumidores $40 millones que fueron cobrados en la factura de luz

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ordenó a LUMA Energy que se realice un ajuste acelerado en la factura del trimestre actual para la devolución de $40 millones a los consumidores que se cobró a través del ajuste por compra de combustible.

El ente regulador determinó que no tiene ante su consideración ninguna enmienda formal de parte de la Autoridad para las Alianzas Público Privada (P3)alAcuerdo de Operación y Mantenimiento suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), Genera PR, LLC, y la P3 (GOMA),debido a la falta de presentación completa y final del acuerdo enmendado.