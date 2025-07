Gobierno urge a miles de exempleados públicos a reclamar ahorros de retiro antes de fin de año

El director ejecutivo del Sistema de Retiro, Arnaldo Ortiz, hizo un llamado urgente a miles de exempleados públicos que trabajaron entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2017 para que reclamen sus aportaciones antes de que se pierdan definitivamente.

Durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, Ortiz explicó que unos 5,000 extrabajadores aún no han reclamado aproximadamente $16.5 millones correspondientes a sus cuentas del Sistema de Reforma 2000. Estos fondos fueron identificados tras el plan de ajuste de la deuda y el cambio al nuevo Plan 106, que permite la liquidación inmediata en lugar de esperar hasta los 65 años.

“Tenemos hasta el 31 de diciembre de este año para hacer la reclamación. Si no, el dinero se devolverá al erario como fondos no reclamados”, advirtió Ortiz. El funcionario exhortó a los exempleados y a sus familiares a comunicarse con la Junta de Retiro, especialmente aquellas personas que abandonaron la isla pensando que no podían acceder al dinero hasta la edad de retiro.

¿Cómo reclamar estos pagos?

Los empleados elegibles o sus familiares deben comunicarse con la Junta de Retiro para verificar si tienen derecho a reclamar las aportaciones. El proceso consiste en:

Llamar al 787-777-1414, extensión 477.

Confirmar el periodo trabajado y la cantidad acumulada.

Completar el proceso de reclamación y proveer evidencia de identidad o herencia, si aplica en casos de fallecidos.

Ortiz enfatizó que este dinero es de los empleados y su retiro está garantizado bajo el plan de liquidación, pero de no reclamarse antes de la fecha límite, los fondos serán declarados como no reclamados y transferidos al Departamento de Hacienda.

Este llamado se produce tras años de incertidumbre para miles de empleados públicos que aportaron al Sistema 2000, creado originalmente como un modelo de cuentas individuales para garantizar la sostenibilidad del retiro. Sin embargo, la crisis fiscal del gobierno provocó que los fondos se mantuvieran sin liquidez real durante años, al punto que muchos extrabajadores pensaban que no podrían recibir su dinero hasta cumplir 65 años. Con la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda en 2022 y la creación del Plan 106, se atendió la situación. Ortiz subrayó que esta oportunidad es resultado directo de las reformas implementadas para estabilizar el sistema de pensiones en Puerto Rico, y reiteró que los empleados no deben dejar pasar la fecha límite, pues se trata de fondos que les pertenecen por derecho.