Representantes del PNP rechazan propuesta de LUMA para aumentar tarifa eléctrica

Varios representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) reclamaron este viernes al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que rechace la propuesta de LUMA Energy para aumentar la tarifa base de electricidad en la isla.

El grupo de legisladores, compuesto por José Aponte, José ‘Che’ Pérez, José ‘Cheito’ Hernández, Omayra Martínez, Elinette González, Enson Rodríguez, Luis ‘Junior’ Pérez, Edgar Robles, Jerry Nieves, Odalys González y Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago, calificó como “absurda e insensible” la solicitud presentada por LUMA ante el NEPR para incrementar la tarifa base en hasta 4.5 centavos por kilovatio-hora.

“Es una falta de respeto al Pueblo de Puerto Rico las constantes exigencias de Luma Energy de aumentar la tarifa base. Pero el más reciente pedido presentado ante el NEPR, de incrementar la misma en 4.5 centavos el kilovatio hora es una acción absurda e insensible. Luma ha sido un pésimo administrador de los fondos públicos, gastando frívolamente en hoteles de lujo, alquiler de apartamentos en áreas lujosas y gastos en actividades. No se les puede premiar por la falta de responsabilidad fiscal que han demostrado”, denunciaron los representantes en comunicado de prensa.

Según indicaron, la empresa presentó una solicitud presupuestaria de $1,541 millones para el año fiscal 2026-2027, que incluiría aumentos tarifarios dirigidos a financiar mejoras capitales.

“Pedir un presupuesto de $1,541 para, entre otras cosas, mejoras capitales, es una fantasía ante la realidad fiscal que atraviesa el gobierno y la realidad de que todavía no se ha completado el trámite de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, la quiebra más grande de alguna utilidad en la historia de los Estados Unidos. Están pidiendo $430 millones más y, según los ejecutivos de Luma, la forma más fácil de lograrlo es aumentando bastante la tarifa de energía eléctrica. Sencillamente, no”.

Además, criticaron el bajo rendimiento de la empresa en la ejecución de proyectos de reconstrucción de la red.

“LUMA tiene obligado unos $9,085,390,000 millones en proyectos de rehabilitación y modernización de la red eléctrica. De esos, apenas ha o se encuentra realizando trabajos por $2,502,696,231 millones y apenas ha solicitado reembolso al gobierno federal por unos $284 millones. No son eficientes en este aspecto, vital para la administración de cualquier organización. Si solicitarán los reembolsos a tiempo y agilizarán los trabajos, no tendrían este problema. El Pueblo no debe pagar por los errores de LUMA”, continuaron los representantes.

Los legisladores urgieron al Negociado de Energía a rechazar la propuesta tarifaria de inmediato.

“Hacemos un llamado al Negociado de Energía que, tan pronto llegue la solicitud oficial a su escritorio, la misma sea denegada tajantemente. Este continuo pedido de fondos excesivos por parte de Luma debe terminarse ya”, concluyeron.

LUMA Energy propone aumento de casi $20 en la factura para evitar apagones

El presidente de LUMA Energy, Juan Saca, solicitó el jueves al Negociado un aumento de $19.16 en la factura promedio mensual.

También advirtió que, si no se aprueba, la red eléctrica continuará deteriorándose y las interrupciones seguirán en aumento.

“Ninguna empresa de servicios públicos, en ninguna parte del mundo, puede lograr un sistema estable y confiable sin inversiones sostenidas en infraestructura crítica”, expresó Saca en declaraciones escritas.

Según el plan presentado por LUMA, el incremento propuesto permitiría realizar una inversión de hasta 3,450 millones de dólares entre 2025 y 2028 para reducir interrupciones y mejorar la respuesta ante emergencias, incluyendo la contratación de 549 empleados de campo y la adquisición de 450 vehículos nuevos.

“Respetuosamente, ahora le corresponde al Negociado garantizar que los fondos necesarios estén disponibles para hacer las inversiones estratégicas y responsables que nuestros clientes más valoran”, añadió el ejecutivo.

LUMA proyecta que, de no aprobarse el plan, los clientes podrían enfrentar hasta siete apagones al año con una duración promedio de hasta 20 horas, lo que representa casi el triple de la segunda empresa eléctrica con peor desempeño en Estados Unidos.

Saca insistió en que ni LUMA ni sus empresas matrices se beneficiarán del aumento tarifario propuesto. “Cada centavo en las tarifas de los clientes se reinvierten en el sistema eléctrico de Puerto Rico”, sostuvo.

El Negociado de Energía evaluará dos propuestas presentadas por LUMA: una con presupuesto “óptimo” de 3,450 millones de dólares y otra limitada de 2,300 millones. De ser aprobadas, las nuevas tarifas entrarían en vigor en septiembre u octubre de 2025.