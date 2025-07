CEE abre convocatoria a interesados en operar el escrutinio electrónico de las elecciones 2028

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), confirmó que ya se hizo pública la solicitud de información para empresas que estén interesadas en presentar propuestas para el manejo del escrutinio electrónico de los comicios electorales del 2028.

Actualmente, la agencia gubernamental se encuentra desarrollando la Solicitud de Propuestas (RFP), para adquirir el nuevo sistema de escrutinio electrónico que reemplazará el de la empresa Dominion, que tuvo varios problemas durante las elecciones del 2024.

“Conscientes de la trascendencia de este asunto y firmes en nuestro compromiso de garantizar la planificación, organización y celebración de eventos electorales revestidos de pureza, confiabilidad, seguridad y accesibilidad para los electores, por los pasados meses, los Comisionados, así como este Presidente, hemos estado atendiendo en detalle todo lo concerniente al trámite para la eventual contratación de una firma que demuestre y garantice cumplir a cabalidad con cada uno de los requerimientos establecidos por la Comisión de cara a la próxima elección general en el 2028”, expresó el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda en declaraciones escritas.

Rivera Rueda afirmó que el documento se encuentra disponible públicamente para todos los interesados a través de la página cibernética de la Comisión, www.ceepur.org, en donde toda empresa interesada podrá descargarlo, revisarlo y proseguir con los trámites oficiales en cumplimiento con las fechas establecidas en caso de así desearlo.

La CEE indicó que las empresas interesadas en contestar la Solicitud de Información deberán hacerlo mediante la utilización de los cuestionarios provistos, de acuerdo con los componentes que tengan a la disposición, a saber, máquinas de escrutinio, máquinas de votación y máquinas centralizadas. No obstante, se aclara que la participación en esta etapa de los procesos es voluntaria y que el no hacerlo no imposibilita a ninguna empresa de participar en el proceso futuro de licitación.

Fallas de las máquinas de escrutinio el día de las elecciones

Para el día de las elecciones en noviembre del 2024, las máquinas de la empresa Dominion sufrieron diversas fallas que atrasaron las filas en los colegios electorales de todo el país.

Un reportaje publicado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en diciembre del 2024, reveló que la Comisión Estatal de Elecciones, dejó para el fin de semana antes de las elecciones las pruebas de cientos de máquinas que se utilizarían en los comicios.

Activo análisis legal sobre Dominion, confirma presidente de la CEE

En entrevista con Metro Puerto Rico, el pasado mes de junio, el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, confirmó que el Departamento de Justicia, está activo en la investigación sobre fallas en la transmisión de datos durante las primarias y las elecciones del 2024.

El funcionario no descartó que la investigación culmine en acciones legales del gobierno de Puerto Rico contra la empresa Dominio, operadora de las máquinas que ya culminó su contrato.

