¿Cuáles serían los pasos para cancelar en contrato de Physician Correctional?

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, explicó que se inició un proceso de 30 días para cancelar el contrato de servicios médicos con Physician Correctional, el cual tiene vigencia hasta 2028 y asciende a $11 millones anuales, siempre y cuando se logre contratar a un nuevo proveedor.

Lee también: Physician Correctional confirma que recibió notificación de cancelación de contrato

PUBLICIDAD

Sin embargo, detalló que el plazo no este escrito en piedra. Si la agencia no consigue algún proveedor durante los 30 días, Physician Correctional tendrá que continuar proveyendo los servicios.

“Estamos en un proceso de 30 días para buscar ese proponente, si no escogemos una compañía en esos 30 días, pues Physician deberá seguir dando sus servicios hasta que escojamos una, para garantizar la continuidad de los servicios”, sostuvo el secretario durante una entrevista televisada en el programa Primera Pregunta.

Detalló, además, que los primeros 10 días serán para que los potenciales proveedores reciban documentos y guías, “una en particular tiene 90 páginas”, y del día 11 al 20 podrán someter sus propuestas.

“Y los próximos, el día 21 al 30, los últimos 10 días de esos 30 meses, nosotros poder hacer el análisis, si nos toma más tiempo pues nos tomará, pero la meta es trabajarlo con la mayor agilidad posible”, añadió Quiñones Rivera.

El secretario también confirmó que la carta enviada a Physician consta de tres páginas e invoca varias cláusulas del contrato que, según el DCR, fueron violadas, aunque declinó especificarlas públicamente.

PUBLICIDAD

“El documento se le envió a ellos, ahí está todo recogido, nosotros no queremos, definitivamente, ante la alta probabilidad de que este asunto termine en el tribunal, de litigar este asunto públicamente, sino donde corresponde”, argumentó.

Lee también: Demanda federal al gobierno por despidos en caso de Hermes Ávila Vázquez

“Ellos tienen la información, la están analizando, nosotros estamos claros que lo que estamos haciendo es velando por los mejores intereses del gobierno y del Departamento, pero sobre todo buscando los mejores intereses y los mejores servicios a la población correccional”, continuó Quiñones Rivera.

En cuanto a la legalidad del proceso, Quiñones Rivera aseguró que evaluó cuidadosamente la decisión. “Yo no tomé esta decisión de manera precipitada, nos tomamos básicamente seis meses tomar esta decisión, estoy convencido de que es la decisión correcta, sino no lo estaría haciendo”, afirmó.

El secretario aclaró que no se trata de una cancelación inmediata del contrato, sino de una notificación de intención.

“De hecho, no es una cancelación del contrato lo que le notificamos a ellos. Le estamos notificando la intención de cancelar el mismo en los próximos 30 días y yo me aseguré que el lenguaje de la carta, incorporado por mí, recoge que es y una vez tengamos un nuevo suplidor”, explicó.

“Si tener un nuevo suplidor me toma 3 meses, pues será en 3 meses. Si me toma 6 meses, si por ejemplo no apareciera un proponente, no tenemos otro proponente, pues seguirá Physicians. Esperemos que eso no ocurra”, dijo.

Sobre la posibilidad de que los actuales dueños de Physician presenten otra empresa bajo otro nombre, el secretario comentó que “nosotros vamos a mirar bien, no solo quiénes están al frente, sino quiénes están detrás también, y lo vamos a hacer”.

Aunque reconoció que “legalmente sabemos que si es una persona jurídica distinta, yo no puedo impedir que presenten una propuesta”, insistió en que el análisis tomará en cuenta la composición real de las compañías.

Physician Correctional confirma que recibió notificación de cancelación de contrato

La empresa Physician Correctional confirmó que recibió este martes la notificación oficial del DCR sobre la cancelación de su contrato para ofrecer servicios de salud en las cárceles del país.

“Durante el día de hoy recibimos el documento presentado por el secretario de Correcciones, donde informa la cancelación del contrato y la posible apertura de un proceso de subasta para una nueva compañía que ofrezca los servicios”, indicó la empresa a Metro Puerto Rico.

Lee la nota completa aquí.