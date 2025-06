Empoderan a niñas viequenses con talleres de liderazgo y soberanía alimentaria

Varias niñas y jóvenes viequenses aprenden sobre historia, liderazgo, soberanía alimentaria y derechos humanos en el programa de verano “Abejas Reinas” de la organización “La Colmena Cimarrona”.

Durante dos semanas, que culminarán el 3 y 4 de julio en una visita a Adjuntas, las niñas y jóvenes han estado en excursiones, en talleres y conversatorios sobre temas sociales en la Isla Nena.

“En un conversatorio sobre derechos humanos y derechos civiles con la abogada Yarelis Latorre, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), surgieron comentarios interesantes de las jóvenes. Ellas plantearon, como ejemplos de derechos que se les están violentando, la necesidad de un transporte marítimo que funcione mejor, del acceso a comida que a veces escasea y del acceso a servicios de salud”, comentó Elda Guadalupe, cogestora de la entidad.

Guadalupe explicó que una de las visitas fue a la playa del balneario Sun Bay, donde un pescador y un educador ambiental del Fideicomiso y Conservación de Historia de Vieques le habló sobre la importancia de cuidar el ambiente marino para preservar la biodiversidad y poder tener la pesca como opción de fuente de alimentos.

“En la tarde una de las chefs locales consiguió pesca fresca y vieron el proceso de limpiar los peces, prepararlo y freírlo. Con unos plátanos verdes y maduros, ellas mismas con la chef prepararon el bifongo que comieron”, comentó.

Como parte del recorrido histórico por Vieques, las participantes han visitado las ruinas de la Central Esperanza; el muelle de La Esperanza donde aprendieron que había sido un muelle para la industria azucarera; el área de Camp García, que fue el punto de protestas históricas contra La Marina y el campamento de resistencia Luisa Guadalupe.

Además, entre las actividades estuvo “De compra en Vieques” en la que les encargaron los ingredientes para un menú saludable y debían ir a dos supermercados, uno en la zona turística y otro en un lugar donde compran más los residentes.

“Se percataron de las diferencias de precios y notaron que no todos los ingredientes del menú estaban accesibles por lo que tenían que buscar sustitutos. Luego en un conversatorio identificaron que cosas de ese menú se podían sembrar o pensar en criar ganado o incentivar la pesca para tener esos alimentos en Vieques”, indicó Guadalupe.

De la misma forma, las jóvenes se beneficiaron de un taller de trenzas, en el que profundizaron en historia y antirracismo.

“Tuvimos una maestra de historia y a una estilista que hace trenzas. Aprendieron que en la época de esclavitud y cuando se liberaban como cimarrones, en las trenzas se guardaban semillas para sembrar en otros lugares cuando escapaban. También en los diseños de las trenzas hacían mapas que seguían para llegar a los lugares donde estaban los cimarrones, los esclavos libres. Y, por supuesto, aprendieron a hacer sus trenzas”, indicó.

En otros talleres, un maestro les enseñó técnicas de arte indígena, haciendo símbolos taínos en tela de saco, joyería artesanal y macramé. Habrá talleres de moda rápida, autocuidado y maquillaje.

“Nosotras somos Abejas Reinas, niñas y jóvenes que vivimos en Vieques. Nos une el amor por pertenecer en nuestra isla y el deseo de cuidar nuestra comunidad. Estamos viendo que están cambiando el nombre de nuestras playas sin permiso. Sentimos coraje y tristeza porque muchas veces no se escucha nuestra voz. Queremos proteger nuestras playas, hogares, isla y país porque para nosotras significa buena energía, amor, cariño y alegría. No queremos que se pierda todo lo que es Vieques. Ni que cambien nuestro país, música y lenguaje. Soñamos con un Vieques donde haya más opciones de comida, donde las familias puedan tener hogares y que no estén tan altos los precios. Nos comprometemos a no dejar que nos cambien los nombres. Queremos alzar la voz para poder tener casa. Vamos a hablar con sinceridad y a defender lo que es NUESTRO”, concluyó.