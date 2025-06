Jenniffer González cierra la puerta a posibilidad de usar energía nuclear en Puerto Rico

La gobernadora Jenniffer González Colón insistió el viernes en su rechazo al desarrollo de energía nuclear en Puerto Rico y adelantó que no invertirá tiempo ni recursos en el tema.

En conferencia de prensa, la primera ejecutiva aseguró que el país está abierto a todo tipo de tecnología, excepto la nuclear.

“En este momento, no nos estamos enfocando en una sola tecnología. La política pública del Gobierno de Puerto Rico cambió a diversificarse. Así que nosotros estamos abiertos a todos los tipos de tecnología menos a la energía nuclear. Y es parte de mi política pública. Yo sé que esa energía ha evolucionado muchísimo, que es mucho más económica, que es mucho más eficiente, pero, honestamente, entiendo que en Puerto Rico no hay el ambiente para considerar energía nuclear. Por lo tanto, yo no voy a asignar de tiempo ni recursos a evaluar esto”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

No obstante, no descartó evaluar solicitudes para construir intercoxeniones de gas licuado si los operadores privados de energía eléctrica lo solicitan.

“No se están solicitando en este momento, pero no descarto que el zar de energía, en su momento, entienda que necesitemos más generación de la que se está tramitando en este momento, se abra a recibir propuestas… Nosotros no estamos proponiendo esas interconexiones en este momento. Hay que ver que casi siempre esto surge de las mismas empresas que están haciendo propuestas de energía. Y en este momento no las tenemos”, expresó.

Sus expresiones se dieron en respuesta a las declaraciones del portavoz de Genera PR, Iván Báez y el zar de energía, Josué Colón Ortíz de que para convertir a gas natural las plantas generadores se necesitará construir interconexiones (gasoductos), para llevar el combustible de una barcaza a la planta de generación.

Gobernadora rechazó que se hayan recibido propuestas para construcción de gasoducto

González Colón rechazó el jueves que su administración contemple o haya recibido propuestas para la construcción de un gasoducto, al tiempo que minimizó preocupaciones sobre el transporte de gas natural licuado en camiones.

“Es que nosotros no tenemos una propuesta de gasoductos en este momento sometida al gobierno de Puerto Rico y el gobierno no está entrando en construcciones de ningún tipo. Así que yo creo que nosotros tenemos un comité de energía que en estos momentos estamos buscando cómo ampliar la generación en la isla. Estamos buscando cómo añadir energía temporera. Estamos buscando cómo diversificar y poner al día nuestras plantas. Estamos buscando cómo utilizar los fondos federales para reparar las plantas hidroeléctricas existentes y seguimos en esos esfuerzos a nivel federal. Así que no tenemos una propuesta, el gobierno no tiene ningún plan de construcción de gasoductos”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Las expresiones de la primera mandataria surgieron luego de que el zar de energía, Josué Colón anticipó que será necesaria la construcción de nuevos gasoductos a través de distintas zonas de la Isla.