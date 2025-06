Jenniffer González descarta construcción de gasoductos

La gobernadora Jenniffer González Colón rechazó el jueves que su administración contemple o haya recibido propuestas para la construcción de un gasoducto, al tiempo que minimizó preocupaciones sobre el transporte de gas natural licuado en camiones.

“Es que nosotros no tenemos una propuesta de gasoductos en este momento sometida al gobierno de Puerto Rico y el gobierno no está entrando en construcciones de ningún tipo. Así que yo creo que nosotros tenemos un comité de energía que en estos momentos estamos buscando cómo ampliar la generación en la isla. Estamos buscando cómo añadir energía temporera. Estamos buscando cómo diversificar y poner al día nuestras plantas. Estamos buscando cómo utilizar los fondos federales para reparar las plantas hidroeléctricas existentes y seguimos en esos esfuerzos a nivel federal. Así que no tenemos una propuesta, el gobierno no tiene ningún plan de construcción de gasoductos”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Las expresiones de la primera mandataria surgieron luego de que el zar de energía, Josué Colón anticipó que será necesaria la construcción de nuevos gasoductos a través de distintas zonas de la Isla en una .

Además, la gobernadora aclaró que no considera necesario autorizar la construcción de un gasoducto si no existe una propuesta formal.

“No tengo que dar una autorización para algo que no está sometido”, expresó.

El zar también había expresado preocupaciones sobre el peligro que representa el transporte de gas natural licuado en camiones desde la Central San Juan a la Central Palo Seco. Ante esto, González Colón sostuvo que se siguen las normas establecidas.

“Las medidas de seguridad que tienen que tomar todos los camiones que transitan las carreteras en Puerto Rico. Cuando un vehículo en la isla transporta algún tipo de químico o algo que pudiera representar peligrosidad, tienen que cumplir con especificaciones federales a nivel de transportación en Puerto Rico y en toda la nación. La realidad es que todos los días tenemos camiones pasando con tanques de oxígeno, alimentos, gas, entre muchos y otras cosas. Así que no se va a hacer nada distinto a lo que ya se toma en la medida de seguridad”.