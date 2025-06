LUMA señala que expresiones de Josué Colón “contribuyen a la desinformación” del país

El operador privado del sistema eléctrico, LUMA Energy rechazó las recientes expresiones realizadas por el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) y zar de energía, Josué Colón, quien denunció que la empresa ha recibido más de $3.2 mil millones en presupuestos sin demostrar mejoras sustanciales en el sistema eléctrico.

En declaraciones escritas, LUMA calificó como “infundadas” las críticas de Colón y aseguró que este tipo de señalamiento “contribuyen a una narrativa que desinforma al pueblo de Puerto Rico”.

Las declaraciones del operador llegan luego de que Colón denunció a través de una entrevista radial en el programa Temprano en la Mañana de WKAQ 580, que “no han cumplido con sus responsabilidades contractuales” y aseguró que, tras cinco años y más de $3.2 billones de dólares invertidos, LUMA no ha logrado cumplir con las expectativas del pueblo.

“Como me he reiterado por los pasados años, no han cumplido con sus responsabilidades contractuales y tampoco ese operador ha cumplido con las representaciones que hizo en el 2020 cuando se le otorgó el contrato (...) Simplemente no estamos satisfechos. Nos hemos reiterado en que el tiempo para ablandar habichuelas se acabó ya. (...) ¿Qué quisiera alguien? ¿Que le diéramos cinco años más a ver si mejoran?”, sostuvo Colón.

Asimismo, aseguró que el operador ha llevado a cabo una campaña señalando que “no se ha hecho el trabajo” por deficiencias de las cuentas matrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El zar de energía detalló que la AEE cuenta con un presupuesto fiscal de $34 millones, lo que representa solo el 3% de lo asignado a LUMA.

“Esa campaña quiere que digamos que la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo presupuesto para este año es $34 millones, es la culpable. Con esa campaña quieren que nosotros creamos que por culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica ellos no han podido hacer su trabajo. Por culpa de los que tienen el 3% anual, el trabajo no se ha hecho. ¿En serio? ¿En serio que el culpable es la Autoridad porque alegadamente no les recarga, no les rellena las cuentas de servicio? Mire, mi hermano, las cuentas de servicio de la Autoridad, desde que entró LUMA en operaciones, ellos se convirtieron en la Autoridad. Cuando ellos dicen que no les rellenan como ellos solicitan, pues que se miren a su interior, porque son ellos los que no han hecho sus trabajos para que la Autoridad tenga en sus cuentas matrices los recursos”, afirmó Colón.

Destacó, además, que a los que tienen que convencer con la campaña es a la ciudadanía, no a él.

“A los que están en esa campaña, yo les digo: no me tienen que convencer a mí, tienen que convencer a 3.2 millones de ciudadanos. Tienen que convencer a 1.5 millones de clientes de que los servicios son excelentes, de que la reconstrucción se ha desarrollado excelente. (...) Cuando señalan a PREPA para la campaña de demagogia, LUMA es la que se supone realice su trabajo. No es correcto ni justo indicar que el gobierno le debe. (...) Que yo sepa, el dinero no nace en las cuentas de servicio de la autoridad como si fuera un palo de mango. (...) Yo ellos tendría cuidado, porque cada vez que hablan, es un dato adicional para añadirlo a la lista de las razones de por qué no han hecho su trabajo como se contrató”, dijo.

Tras las declaraciones de Colón, y según la empresa privada, la cifra citada de $3.2 billones incluye presupuestos operacionales y de inversión de capital sobre los que “LUMA no tiene discreción directa ni libre uso”.

Añadieron que esos fondos son asignados por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para propósitos específicos y que incluso la AEE “ha fallado en realizar los depósitos adecuados” para sostener las operaciones requeridas.

“LUMA ha cumplido con mantenerse dentro del presupuesto revisado y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico cada año, a pesar de ser al menos 30% menor al que destinaba la AEE para el sistema de Transmisión y Distribución”, indicó la empresa en sus declaraciones.

En cuanto al acceso y manejo de fondos federales, LUMA defendió su trabajo asegurando que han presentado y gestionado más de 520 proyectos para modernizar la red eléctrica, de los cuales más de 170 están completados o en construcción. Sostuvieron que culpar a la empresa por los retrasos es “injusto y revela desconocimiento del proceso e ignora las décadas de abandono y mal manejo que dejaron el sistema en ruinas”.

Sobre la Autoridad, señalaron que “legal y operativamente PREPA continúa como entidad contratante y fiduciaria de los fondos” y que ha sido esa agencia la que ha insertado más burocracia en los procesos de aprobación federal.

“Pretender que LUMA tiene control total sobre los fondos, sin reconocer las limitaciones contractuales, es un intento de desviar la atención de los verdaderos problemas financieros del sistema”, sostuvieron.

Finalizaron detallando los resultados que, según alegan, han alcanzado desde 2021. Entre ellos destacaron la instalación de más de 10,000 dispositivos automatizados, la sustitución de 28,600 postes, la conexión de 135,000 clientes con sistemas solares, y la distribución de 51,000 kits de eficiencia energética.