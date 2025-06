Filtran video del asesinato de Gabriel Jesús Sarmiento, influencer que transmitía en vivo por TikTok

Las redes sociales se encuentran de luto luego de que la noche del domingo se dio a conocer la muerte del influencer venezolano Gabriel Jesús Sarmiento.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en Maracay, estado Aragua, cuando Gabriel se encontraba haciendo una transmisión.

El influencer se encontraba haciendo una denuncia de las bandas delictivas `El Tren de Aragua’ y ‘El Tren del Llano’, cuando ingresaron a su domicilio a ejecutarlo.

La noticia se convirtió de inmediato en tendencia y ha acaparado titulares de portales de internet especializados.

Filtran video del asesinato de Gabriel Jesús Sarmiento

El influencer estaba hablando de funcionarios venezolanos a los que llamó delincuentes, cuando le quitaron la vida.

"Estamos cundíos de funcionarios delincuentes, que trabajan con delincuentes comunes“, denunciaba.

Además criticó que el Fiscal no le había dado respuesta a sus denuncias y lo llamó incompetente.

"Ha sido un incompetente, ya que a pesar de las solicitudes que he realizado, él no me ha dado ningún apoyo. Así que lo ligo directamente al Tren de Aragua".

Interrumpen transmisión de influencer que fue asesinado en vivo

El video del asesinato ha sido difundido en las redes sociales y en él se puede observar cómo se interrumpe la transmisión del creador de contenido.

Mientras se escuchan gritos y disparos.

Gabriel Jesús Sarmiento era programador y analista de ciberseguridad.