Bajo lupa terrenos agrícolas impactados por vertedero municipal en Carolina

La expansión del vertedero municipal de Carolina en terrenos designados para conservación agrícola podría constituir una violación ambiental, según reveló una inspección ocular del Senado.

La visita fue realizada por la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, presidida por la senadora Marissa Jiménez Santoni.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido, la senadora Jiménez explicó que la zona impactada corresponde a terrenos clasificados para “conservación de recursos agrícolas”, donde se ubica la denominada celda C del vertedero.

“Hoy vinimos con la Junta de Planificación, con DRNA y con el compañero senador Héctor Joaquín Sánchez. Hoy pudimos presentar los mapas de la zona de amortiguamiento, que es la que está entredicho, si tienen los permisos, si está la calificación correcta. Al parecer, el municipio alega que sí enviaron esos documentos, la Junta de Planificación, su expediente que consta hoy está para otros fines, que es para agrícola”, dijo.

Ante las alegaciones del municipio de que sometió la documentación requerida, la comisión otorgó un plazo de cinco días laborables para que tanto el Municipio de Carolina entregue los documentos que afirman haber sometido, como para que la Junta de Planificación emita una certificación oficial sobre la clasificación del terreno.

“Le dimos cinco días, tanto al municipio de Carolina laborables, para que le presente a la Junta de Planificación los documentos que ellos alegan que se sometieron hace tiempo para poder hacer eso. Y, de igual manera, cinco días a la Junta de Planificación para presentarnos la certificación”, detalló.

Por su parte, el senador Joaquín Sánchez confirmó que ha habido inconsistencias por parte del municipio desde la primera vista ocular en los mismos predios del vertedero.

PUBLICIDAD

“Aquí lo importante es que la primera vista ocular que hicimos en estas facilidades […] se le notificó que no era necesario y no existía una zona de amortiguamiento. Hoy regresamos y nuevamente el municipio cambia de postura […] nuevamente el municipio miente porque nos indica que no era necesario una zona de amortiguamiento, ahora de repente hay una zona de amortiguamiento. Recursos Naturales nos indicó que sí era necesario la zona de amortiguamiento. Junta de Planificación nos indica que nunca fue registrado la zona de amortiguamiento y hoy descubrimos que hay una zona de amortiguamiento impactada […] que está certificado para fines agrícolas”.

Mientras, la senadora Jiménez insistió en que la investigación no busca el cierre del sistema de relleno sanitario, sino atender posibles daños ambientales.

“Es importante que nosotros nunca hemos cuestionado la capacidad del sistema de relleno sanitario de cómo recoger la basura en Carolina. Aquí lo que se está hablando de una situación ambiental y eso es lo que estamos atendiendo”, expresó.

Añadió que entre los temas de preocupación están la posible cercanía del vertedero a cuerpos de agua y la afectación a acuíferos, flora y fauna de la región.

El senador Eliezer Molina también levantó serias preocupaciones tras el recorrido. Denunció además la inacción del Departamento de Recursos Naturales durante más de dos décadas

“Vemos que el municipio y el vertedero tienen un sistema de recolección aún muy pobre de lo que son las escorrentías pluviales que puedan estar cargadas y acompañadas del exiliado […] Entonces no hay nada que detenga la infiltración al sistema de aguas subterráneas que existe contra la Cordillera del Calzo, que ubica justo en el borde del vertedero. Eso es un crimen ambiental”.

“Durante todo ese tiempo no se hizo nada y destruyeron toda la cordillera y ríos subterráneos. Todo eso está lleno de cavernas. Está inscrito en el Instituto de Cultura. Hay piezas taínas de los igneris, hay piezas de españoles y ellos simplemente lo destruyeron y nunca nadie vio nada”, continuó.