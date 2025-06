Víctor Ramos reacciona a protesta de enfermeros y detalla labor en el Congreso

El titular de Salud no estuvo en el país mientras los profesionales de la salud se estaban manifestando.

El secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, justifica su ausencia en la manifestación de enfermeros porque está fuera de Puerto Rico, cumpliendo “una agenda oficial en el Congreso de los Estados Unidos”.

En llamada con Metro Puerto Rico, el pediatra reconoció los reclamos de los enfermeros y especificó que trabaja con el Colegio de Profesionales de Enfermería, que representa a más de 30,000 profesionales, en mesas de trabajo, donde analizan los pasados proyectos de patrón de personal para radicar uno nuevo.

“Ese proyecto que se radique claramente probablemente no va a ser para esta sesión, pero nuestra meta es que sí pueda estar para la próxima”, aclaró.

Aseguró que, durante la protesta White Flu 2, celebrada este jueves, todas las instituciones hospitalarias públicas se mantuvieron con un 97 % de asistencia del personal, por lo que los servicios continuaron sin interrupciones. Los organizadores de la manifestación insistieron en que no promovían el abandono de labores, pues los asistentes a la protesta no estaban en horas laborables o, como mencionaron algunos, ya no ejercían la profesión.

“Sabemos que los desafíos no se resuelven con una sola medida”, admitió, pero quiere llegar al “número correcto para Puerto Rico, dada nuestra realidad”.

Ramos Otero planteó que, entre sus “compromisos programáticos”, incluye mejorar las condiciones salariales de profesionales que no facturan servicios directamente, como los enfermeros, tecnólogos médicos, terapistas respiratorios y paramédicos.

El médico recordó que otorgó un aumento salarial a los enfermeros de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó un ajuste a enfermeros en el Hospital Universitario de Adultos, el Pediátrico y el Centro Cardiovascular.

Los nuevos aumentos mensuales, que comenzarán a reflejarse el primero de julio, se desglosan de la siguiente manera: enfermero práctico, $3,170; enfermero asociado, $3,570; y enfermero generalista, $4,487.

Los manifestantes, no obstante, proclamaron que solicitan justicia salarial también en los hospitales privados, que son más que los públicos. La Ley 137 del 2020 estableció un salario base para enfermeros en el sector privado, pero para aumentarla, el secretario dijo que debe enmendarse o aprobar una nueva ley “a la luz de la realidad que tiene Puerto Rico, de cuánto dinero hay en el sistema de salud”.

Otras reuniones pautadas para Ramos Otero, quien regresa el sábado, son con el Departamento de Salud federal para asegurar los fondos federales destinados al Programa Medicaid, que financia el Plan Vital; ampliarlos para que provea Long Term Care y pagar la Parte B de Medicare; y velar por las subvenciones para programas de enfermedades infecciosas.

Mientras, en citas con el Departamento de Justicia federal presentó estatus del caso de discapacidad intelectual, que data hasta 1999, por violaciones a derechos civiles, pero no proveyó información por confidencialidad.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

Manifestación de profesionales de la salud en El Capitolio