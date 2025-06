Frustrados los enfermeros ante ausencia de gobernadora en reunión con Fortaleza

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, no atendió a los enfermeros líderes de la manifestación White Flu 2 en una reunión con la Fortaleza porque estaba en Aguadilla, según les dijeron los portavoces oficiales.

Los enfermeros Juan Carlos del Valle, Yasmíndre Ramos y Anthony Sánchez, quienes participaron de la reunión de menos de 15 minutos, criticaron que la primera mandataria no asistió, a pesar de haber anunciado la protesta hace una semana. Además, el licenciado Carlos Rivera Justiniano, secretario auxiliar de la gobernación en asuntos administrativos, quien los recibió, les dijo que “no conoce lo que está pasando”.

PUBLICIDAD

“Creo que lo mínimo que esperábamos era que [Jenniffer González] nos atendiera. Lamentablemente, no remediamos palabras porque, si no era con la gobernadora, es difícil hablar con otras personas que no saben lo que está pasando y que realmente el mensaje se queda como siempre, en la nada”, proclamó Ramos.

Según el calendario oficial de la gobernadora, tenía una reunión en Mayagüez con el alcalde Jorge Ramos Ruiz.

Los profesionales de salud también denunciaron que el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, faltara a escuchar los reclamos en la manifestación e intentara deslegitimar el movimiento, al tildarla como una movida política por del Valle, quien aspiró a un puesto legislativo por el Movimiento Victoria Ciudadana el año pasado.

Del Valle incluso demostró capturas de pantalla con mensajes que recibió —y leyó— de un portavoz de Ramos Otero en las que desmiente las declaraciones del secretario de que los enfermeros le hicieron el acercamiento para reunirse.

“Yo solo no me iba a juntar o a reunir con ellos. ¿Ellos querían escuchar? Que vengan aquí y escuchen la queja de los enfermeros”, pronunció.

PUBLICIDAD

Prometen radicar proyecto para mermar carga laboral

Frente a la Fortaleza, la representante Wanda del Valle Correa se comprometió con los cientos de enfermeros que se movilizaron desde el Capitolio a que radicaría nuevamente el colgado Proyecto del Senado (P. del S.) 1035, que buscaba fijar una cantidad de pacientes por enfermeros, de acuerdo con su área. Pidió que el enfermero Sánchez la acompañara personalmente a su oficina para someterlo.

“Yo voy a volver a radicar el 1035 con un número nuevo. Esto no son palabras. Le acabo de decir a Anthony [Sánchez]: ‘Te espero en mi oficina porque el proyecto está ahí encima’. Voy a ir con él a radicarlo”, prometió.

El P. del S. 1035, sometido en el 2022, tomó dos años para que el Senado lo aprobara, y en la Cámara “quedó pendiente de acción posterior”, según aparece en el sistema de trámites legislativos.

Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Edwin Méndez Cardona, además de reiterar su compromiso con el sector de enfermería, aseguró que están trabajando para mejorar los salarios de los profesionales y hasta que no se completen “no vamos a descansar”.

Manifestación de enfermeros en El Capitolio