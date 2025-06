Cientos de enfermeros acuden al Capitolio para manifestación White Flu 2

Mara Antonsanti, una de las manifestantes en la protesta White Flu 2, renunció en enero a su empleo por las condiciones laborales pobres, que es el motivo principal por el que el gremio convocó al reclamo colectivo.

La enfermera de sala de emergencias trabajó por tres años en el Doctors’ Center Orlando Health de Dorado, donde supo atender más de 30 pacientes a la vez con un equipo de alrededor de cinco profesionales en el área, doblar turnos y hacer guardia, el horario nocturno.

“El servicio no llega igual”, reconoció, mientras habló con Metro Puerto Rico, por el agotamiento infligido por el hospital.

A Antonsanti se unen cientos de profesionales de enfermería —de las participaciones más activas en las manifestaciones del grupo— que llegaron al Capitolio de Puerto Rico, en Puerta de Tierra, luego de sus turnos de trabajo, entre otras circunstancias.

Uno de los organizadores, Juan Carlos del Valle, en entrevista con este medio, recalcó que el White Flu reclama mejores condiciones laborales y salarios, que son proclamas que llevan años solicitando que se regulen mediante proyectos legislativos. Pero los intentos pasados quedaron colgados en sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes o el Senado.

“Esta es una lucha que, desde que empezamos en enero, el nuevo gobierno tenía que haber esa medida legislativa en la casa de las leyes”, denunció del Valle.

El enfermero privado adelantó que, si la gobernadora Jenniffer González Colón no aparece en la protesta para escuchar los reclamos, el colectivo se trasladaría a la Fortaleza a las 11:00 a.m. Ya, poco antes de las 10:00 a.m., se dirigían hacia allá.

Miembros de otros gremios de servidores públicos, como de la Policía de Puerto Rico, también asistieron en apoyo y solidaridad con los enfermeros, así como familiares de estos profesionales para llevar los reclamos.

El colectivo impulsó el evento de reclamos tras el fallecimiento de la colega Jomayra Ferrer, luego de un accidente de tránsito cuando salía de un turno hacia su segundo trabajo.

Antosanti, quien participa por primera vez en una manifestación de enfermeros, aseguró: “No pedimos nada injusto”.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

