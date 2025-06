Placas solares se convierten en segunda causa de querellas en regiones del DACO

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo afirmó que las querellas relacionadas a placas solares continúan en aumento en Puerto Rico, convirtiéndose ya en el segundo tema con más denuncias ante ciertas regiones de la agencia, luego de los casos vinculados a vehículos de motor.

Según la funcionaria, desde enero de 2024 el DACO ha recibido más de 400 querellas relacionadas a esta industria, y tan solo en lo que va del 2025 se han radicado 218 querellas.

De estas, se han resuelto o atendido 261, aunque aclaró que no todas pudieron adjudicarse en favor del consumidor por cuestiones de jurisdicción.

“En el 2025 nada más, hemos recibido 218, como dije, convirtiéndose en muchas de mis regiones la querella número dos, luego de vehículos de motor (...) Muchos he podido resolver a favor, pero muchos he tenido que desistir porque no tengo jurisdicción”, dijo.

Rodríguez Erazo explicó que muchos de los contratos que firman los consumidores con empresas de placas solares limitan la capacidad de DACO de intervenir.

“El ciudadano se está obligando contractualmente a un proceso de mediación que impide que el DACO le ofrezca los servicios que le ofrecemos a la ciudadanía en muchos de otras industrias… nosotros queremos ayudarlos, pero por el mismo proceso. El contrato nos impide entrar hasta tanto culmine esa mediación”, detalló la funcionaria.

Señaló, además, que los consumidores están firmando contratos que los dejan en desventaja y recomendó leer cuidadosamente cada documento antes de aceptar cualquier instalación.

“Por eso es bien importante que los ciudadanos sepan, lean bien lo que ustedes están comprometiendo. Muchos de estos acuerdos le quitan jurisdicción primaria a foros como el DACO, y si este es el caso, esté atento a que si usted quiere llevar una reclamación contra esa entidad, tendría que ir por un proceso de mediación que queda fuera del barrio”.

La titular del DACO también destacó que muchas de las querellas o quejas provienen de personas mayores de 60 años, quienes sienten que fueron inducidas por anuncios engañosos.

“Lo más que nos está llegando es, primero, que se sienten que fue como si fuera un anuncio engañoso porque luego de poner las placas solares e instalarlas en sus techos, están pagando lo mismo a LUMA o el ahorro no ha sido sustancial. Entonces, ahora se encuentran pagando dos financiamientos de placas más a LUMA. También muchos querellas sobre que entienden que los paneles no están funcionando adecuadamente, no fueron instalados adecuadamente”, continuó.

Ante esto, aseguró que DACO mantiene jurisdicción para sancionar a las compañías que incurran en prácticas comerciales engañosas.

“Yo, por ejemplo, veo un anuncio de placas solares que no cumple con los estándares y los parámetros de nuestro reglamento, por ejemplo, anuncios engañosos, ‘nunca se te va a ir la luz’, o cosas así, pues ahí yo puedo entrar automáticamente y comenzar el proceso de multas, que empieza con un aviso de infracción y termina con la multa”, explicó.

Bajo el reglamento de DACO,y sobre el asunto de las placas solares, las sanciones pueden comienzan desde $500, y pueden ascender a hasta $10,000 por día. Afirmó que, con ciertas leyes, se puede adjudicar multas de hasta $20,000, y que al momento, se encuentra un proyecto bajo evaluación legislativa.

“En otras leyes, las leyes no permiten llegar hasta inclusive 20,000 dólares. Ahora mismo hay un proyecto de ley que está solicitando que DACO a los reincidentes les aplique la máxima de 20,000 dólares. No sé qué va a ocurrir, pero sé que está en la consideración de la Asamblea de Legislación”, confirmó.

La funcionaria también informó sobre un acuerdo firmado con IBTS, entidad que actualmente maneja un “grant” federal para asistencia de placas solares, con el objetivo de entrenar al personal de DACO y asistir a los consumidores que enfrentan dificultades.

“IBTS es la compañía que le ofrece servicios a ese consumidor, a ese beneficiario de ese programa, sobre todo lo que es placas solares. ¿Por qué hicimos este acuerdo y para qué el DACO entiende que es importante? Porque estamos viendo un alza en las querellas de placas solares, especialmente en nuestras regiones como Ponce, Arecibo y Mayagüez", indicó Rodríguez.

El acuerdo permitirá que inspectores, abogados, jueces administrativos y personal de la agencia estén mejor capacitados para atender las quejas.