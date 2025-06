Educación, Vivienda ni Salud han recibido solicitudes federales para identificar indocumentados

Los secretarios de los departamentos de Educación, Vivienda y Salud afirmaron que no han recibido solicitudes federales para identificar empleados o administradores sin estatus migratorio regularizado ni han registrado intervenciones relacionadas en las instalaciones que manejan.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, además de indicar que no tiene conocimiento de redadas en planteles escolares o con los familiares del estudiantado, aseguró que estaría “imposibilitado” de atender una petición “ambigua” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) porque no recopila datos de estatus de los casi 230,000 estudiantes bajo su jurisdicción.

“Yo entendería que el departamento no es una agencia para ir a buscar ningún tipo de información sobre nadie”, dijo tras reafirmar que, en reuniones con Rebecca González Ramos, la agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), aseguraron que los planteles son “templos sagrados de no impacto”.

Vivienda tampoco ha recibido solicitud de información sobre migrantes

Por su parte, la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, informó que ninguna agencia federal le ha solicitado información a ella ni a la Administración de Vivienda Pública, pero reiteró que, como la dependencia subsiste por fondos federales, tienen una responsabilidad de cumplir con las leyes federales.

“No hemos tenido un caso en particular que se haya hecho el acercamiento a algún agente administrador que tenga una preocupación o de que teme por su seguridad o la seguridad de los menores. No obstante, el área de Vivienda Pública está manejando un protocolo, de ocurrir con los agentes administradores, para proteger a estos menores de edad por cualquier situación que pueda ocurrir con alguno de sus padres”, aseveró.

Salud afirma que no tampoco se le ha pedido información por parte del ICE

Víctor Ramos Otero, secretario de Salud, quien contestó incisivamente que no han recibido peticiones de información de ICE ni otra dependencia federal, dijo que, de los 8,000 empleados que maneja, “debe haber empleados extranjeros”, aunque ninguno ha pedido acomodo razonable. Luego añadió: “Yo no creo que haya empleados que no tengan estatus regular”.

Las expresiones surgieron en una de las conferencias semanales del gobierno, En Récord, en el que el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, confirmó que, hasta ahora, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es la única agencia que ha recibido una petición para recopilar información personal de inmigrantes.

Según lo que Torres Montalvo escuchó de entrevistas a González Ramos, no está encaminado ni se han entregado requerimientos adicionales a otras agencias de gobierno.

“Estos requerimientos contienen unas advertencias que le prohíben al funcionario que los recibe de estar comentando ni siquiera sobre la mera existencia del documento”, expresó el jefe de Asuntos Públicos, replicando las manifestaciones de la directora de HSI, Kristi Noem.