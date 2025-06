Piden investigar cambio de sistema de inspección de vehículos

El representante José “Conny” Varela Fernández presentó una resolución para que se investigue la adopción de un nuevo sistema de inspección de vehículos de motor, que a su juicio podría causar aumentos en costos para los motoristas y poner en riesgo de extinción a los centros de inspección.

Según el representante, el 19 de marzo de 2025, y luego de un proceso de solicitud de cualificaciones (“RFQ”) adjudicado en noviembre de 2024, el secretario de Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Edwin González Montalvo firmó un memorando de entendimiento con Worldwide Environmental Products (WEP), que convirtió a ésta en el único proveedor certificado de sistemas de inspección de vehículos en Puerto Rico. Tras esta adjudicación, todos los centros autorizados de inspección en Puerto Rico vendrán obligados a sustituir sus sistemas de inspección por los sistemas provistos por WEP. Al presente, los centros de inspección utilizan el sistema CARTEK, el cual fue adoptado alrededor del año 2012.

PUBLICIDAD

“Varios operadores de centros de inspección me han planteado que el cambio obligado de sistemas de inspección puede afectar negativamente tanto a los operadores como al público en general. Cuando se adoptó el sistema CARTEK, los operadores de estaciones de inspección tuvieron que invertir alrededor de $25,000.00 para adquirir el equipo necesario, cantidad que muchos de ellos se vieron obligados a financiar y todavía están pagando. Ahora, tendrían que adoptar nuevo equipo que no sería propiedad del centro de inspección, sino que sería alquilado a WEP por un término de cinco años.” Dijo Varela Fernández en declaraciones escritas.

Varela indicó además que “Este cambio podría afectar la viabilidad comercial de los centros de inspección, quienes hasta hace poco cobraban 11 dólares por inspección, y ahora están limitados por ley a cobrar 20 dólares por cada inspección. Más importante aún, el costo de los nuevos equipos podría requerir que se aumentara el costo de las inspecciones de vehículos al público en general, un resultado muy negativo dadas las condiciones actuales de la economía de Puerto Rico”.

Mencionó que en el año 2015 ocurrió una situación similar, cuando se propuso la sustitución de los sistemas de CARTEK por los sistemas de WEP, la cual no progresó.

“La Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) no requiere que sea un solo proveedor quien provea el equipo requerido para llevar a cabo inspecciones de vehículos en Puerto Rico; en cambio, solamente requiere que los centros de inspección autorizados posean equipo certificado para llevar a cabo tales inspecciones. Antes de embarcarnos en un cambio que ponga en riesgo los centros de inspección y aumente los costos para los motoristas, debemos investigar por qué es necesario hacer el cambio, y por qué no es posible que más de un proveedor de estos sistemas sea autorizado por el DTOP. No es momento de crear otro monopolio que le aumente el costo de vida a los puertorriqueños” concluyó.