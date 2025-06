Sentencian a 33 años de prisión a hombre que asesinó a la madre de la atleta Yarimar Mercado

El hombre acusado por la muerte de la madre de la atleta puertorriqueña Yarimar Mercado fue sentenciado a cumplir 33 años de prisión.

Se trata de Jasper Greene, de 23 años, quien provocó la muerte de Mabel Martínez Antongiorgi el 9 de abril de 2022 a causa de una bala perdida. La bala impactó a la puertorriqueña mientras se encontraba cosiendo en su hogar en Waterbury, ciudad de Connecticut. La bala atravesó la pared de la residencia de Martínez y le impactó en la cabeza.

El pasado mes de febrero, Greene se declaró culpable de asesinato, ocurrido como parte de un tiroteo que se produjo luego de que uno de los acusados, identificado como Franklin Robinson, se molestara porque un hombre saludó a su novia. Posteriormente, los hombres dispararon contra un vehículo que pasaba por la calle donde se encontraba el hogar de Martínez.

Según publicó la agencia de noticias The Associated Press, Martínez se mudó con su esposo, John Luis Mercado, a Waterbury desde Puerto Rico luego del huracán María en 2017.

Mientras que, a través de sus redes sociales, en el momento en que ocurrió el incidente, Yarimar Mercado, quien ha representado a Puerto Rico en el deporte de tiro, escribió:

“Mami, mamita de mi vida… Me faltaron muchas cosas por aprender de ti, no merecías ni un poquito lo que te pasó, no es justo, mami. Te me fuiste muy pronto y yo tan lejos, sin poder hacer nada, ni siquiera pude despedirme de ti, y es que te amo tanto y eres una persona tan importante en mi vida… De verdad daría cualquier cosa por poder cambiar de lugar contigo y que todo me pasara a mí y no a ti. Eres la mejor madre que pude tener, nos faltaban muchas aventuras más por vivir. Siempre soñaste con el día de mi boda, hacerme el traje de novia y la ropita para mis hijitos… Hace dos días me llamaste con mucha ilusión para que separara la fecha y te ayudara en la preparación para renovar los votos de tu boda con papi en Puerto Rico. ¿Por qué tú? ¿Por qué así? Si es que tú solo estabas sentada en tu casita cosiendo, como solías hacer… Por favor, si van a usar armas, disparen a una tarjeta de papel y aprendan sobre el uso y manejo. Muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes, me disculpo si no contesto, pero este dolor que siento sobrepasa cualquier dolor que haya sentido en mi vida. Agradezco sus mensajes y que estén para mí y para mi familia. Me disculpo con Puerto Rico porque, aunque quisiera, de verdad no puedo competir. Mi lugar está con mi familia y no veo la hora de llegar y poder estar con ellos. Descansa en paz, mamá, fuiste la mejor abuela para Jacob, la mejor madre y la mejor esposa. Fuimos bendecidos de tenerte. Gracias por todo lo que me enseñaste. Te amo con cada pedacito de mi ser. 🕊 Amen mucho y valoren el tiempo”, expresó.

La atleta se encontraba en Brasil, participando en una competencia, en el momento en que falleció su madre.