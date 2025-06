Delegación popular emplaza a la gobernadora tras descuadre financiero de ASES

Cinco senadores del Partido Popular Democrático (PPD) sometieron una resolución para que las comisiones de Salud y Hacienda del Senado investiguen las negociaciones entre la Administración de Seguros de Salud (ASES) y las aseguradoras contratadas, tras el aparente descuadre financiero de $109 millones.

“Hoy le hacemos un emplazamiento a la gobernadora”, declaró el senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la delegación popular, en conferencia de prensa sobre la radicación de la Resolución del Senado 219.

Junto a Ada Álvarez Conde, José Luis Dalmau y Josian Santiago Rivera, exigió que Jenniffer González Colón hable “con la verdad” y que informe las gestiones para atender el señalamiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que, el día antes de que la gobernadora diera su mensaje de situación de estado, le rechazó un aumento solicitado por ASES porque desbalanceaba el presupuesto aprobado.

También hizo un llamado a que designe a una persona a cargo en propiedad de ASES, puesto que Lymari Colón Rodríguez dirige la corporación pública de manera interina.

“Es increíble que, siendo el tema de salud un tema tan prioritario, reconociendo que, durante este cuatrienio particularmente, estamos ante la disyuntiva de si va a haber cambios en Medicaid y trabajar y atender ese asunto requiere de una persona en propiedad”, apuntó el portavoz popular.

El informe Federal Funds and the Commonwealth of Puerto Rico Report 2025 de la JSF hasta detalla los retos presupuestarios en el sistema de salud por la expiración de ayudas no recurrentes y el riesgo de un “precipicio fiscal” a partir de 2028.

La delegación criticó también que González Colón señalara a la pasada administradora de la corporación pública, Roxanna Rosario Serrano, por el desbalance, porque la directora actual manejaba el departamento de finanzas antes de la transición de gobierno.

“Esta es la segunda vez que la gobernadora hace un planteamiento legal hacia un funcionario y mi pregunta es si tiene pruebas para hacer eso”, dijo Hernández Ortiz, tras las acusaciones de que Rosario Serrano mintió en las vistas de transición sobre el presupuesto. La exfuncionaria, sin embargo, advirtió en sus comparecencias que la administración entrante debía revisar las tarifas del Plan Vital.

El portavoz del PPD, quien confirmó haber conversado con los presidentes de las comisiones con jurisdicción, recomendó que se cite a Rosario Serrano y a Colón Rodríguez para aclarar o proveer información relacionada al presupuesto.

“Esta es una instancia que nos mueve más todavía porque implica la posibilidad de que se caigan todos los programas y las promesas que la gobernadora dijo en su mensaje de Estado”, continuó Hernández Ortiz.

Por su parte, Josian Santiago Rivera planteó que la petición de investigación, que debe ser aprobada por la mayoría, está “más que justificada”. “Quien está haciendo el señalamiento de que se ha mentido en un informe bajo juramento es la gobernadora de Puerto Rico. Esto no es nada liviano, esto es sumamente serio”, subrayó.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.