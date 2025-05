Adultos mayores perdieron $5 billones por fraude a nivel nacional en 2024

Los adultos mayores en Estados Unidos reportaron pérdidas que rondan los $5 billones en esquemas de fraude durante el año 2024, alertó este viernes el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, durante su intervención en la Cumbre “Agenda 360 para Adulto Mayor: Desarrollo Social y Económico” celebrada en el Senado.

“El año pasado a nivel nacional hubo más de 800,000 querellas a través de un portal que es ic3.gov, que lo controla el FBI. Esos eran los números de querellas a nivel nacional. Para una pérdida de más de 16 billones de dólares en fraude, de esa totalidad las querellas de adultos mayores eran 147,000, una pérdida de casi 5 billones de dólares”, expresó González.

González enfatizó que muchas víctimas no denuncian los delitos por temor o vergüenza, pero aseguró que se trata de esquemas inteligentes y estrategicamente ejecutadas.

“Muchas de estas personas mayores se sienten con vergüenza y no lo quieren reportar. Pero le estamos llevando el mensaje que, un par de cosas. Número uno, no tienen que tener vergüenza, no cayeron de bobo, porque estas personas son bien sofisticadas en cómo hacen estos tipos de fraudes y que lo reporten, porque reportándolo puede prevenir que esto pase a otra persona”, informó.

González explicó que la Policía está promoviendo la Ley 121, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores” mediante una red de 232 consejos comunitarios distribuidos por toda la isla, que cuentan con 3,337 concejales y 86 agentes asignados específicamente a la atención de adultos mayores.

“Estamos educando a nuestro personal cómo trabajar casos con adultos mayores. Pero para mí lo más importante de todo esto, porque cuando hablo de educar a nuestros policías cómo investigar estos casos, ya estamos tarde. Ya el fraude ocurrió, ya el crimen ocurrió, y ahí las pérdidas ya están. Es la parte de prevenir la educación a nuestros adultos mayores”, dijo.

Por su parte, la directora regional de San Juan del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), María Marcano León detalló que, en el presente, la mayor cantidad de querellas que recibe el departamento son de condominios, placas solares, vehículos de motor y construcción.

Asimismo, narró la historia de una querella adjudicada que trató de $13 mil dólares por tratamientos médicos que indicaban “liberar toda enfermedad”.

“Recientemente pudimos adjudicar una querella de unos adultos mayores que pagaron una cantidad de 13 mil dólares por unos productos o un tratamiento que les iba a liberar de todas sus enfermedades y pudimos adjudicar la querella a tiempo y ya se le devolvió el dinero a esas personas”, dijo.

También advirtió sobre fraude gubernamental, informando sobre personas utilizando el logo y el tono de voz de DACO en cartas no oficiales que solicitan grandes cantidades de dinero.

“No podemos creer que llegan al punto en que se atreven estas personas a, de alguna forma, a imitar nuestro logo y cuando usted leía la carta parecía genuina (...)”.

Marcano León se unió al llamado a proteger la población vulnerable, recordando que los adultos mayores están expuestos a tácticas cada vez más sofisticadas por parte de personas externas.

“Muchas de estas personas están solas, no tienen personas que los puedan proteger, que los puedan orientar y caen en las redes de muchas personas que de alguna forma se aprovechan de esta situación”, culminó.