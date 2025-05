Gobernadora defiende comité que evaluará reglamentación de vehículos no autorizados

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el martes que dirigirá la primera reunión del comité creado por orden ejecutiva para evaluar la posible reglamentación de vehículos de motor que actualmente no cuentan con autorización para transitar por las vías públicas del país.

“El comité tiene 120 días, según establece la orden ejecutiva, para rendir un informe con recomendaciones. Evaluará los temas de importación, exportación, licencia, uso, legislación aplicable en otros estados y la protección de fondos federales para carreteras”, expresó la gobernadora en conferencia de prensa en La Fortaleza.

Cuestionada sobre si respalda las intervenciones de la policía mientras continúa el análisis, González Colón afirmó: “Siempre voy a respaldar las intervenciones, porque se realizan dentro del marco de la ley. La policía no detiene a nadie por capricho, lo hace porque la ley dispone qué conductas están prohibidas”.

La mandataria recalcó que la policía participa en el comité, y mencionó que la coronel Diana Crispín, segunda en mando del Negociado, estuvo presente en la conferencia donde se anunció su creación.

“La policía cumple con su deber. Nadie tiene derecho a agredir ni a faltarle el respeto a un oficial. Llamé personalmente al superintendente para ordenar que se procese a quienes violenten la ley”, sostuvo.

Indicó que el comité atenderá las inconsistencias en las definiciones de vehículos de motor dentro de las leyes y reglamentos, los procesos de licenciamiento, las limitaciones para tomar exámenes de motora y el uso permitido de ciertos vehículos en vías secundarias o zonas agrícolas.

Sobre las críticas por la participación de Rey Charlie en el grupo asesor, la gobernadora respondió: “No voy a entrar en el pasado. Para resolver el problema, necesito incluir a personas que conocen la situación desde adentro. El enfoque debe ser el problema, no una figura pública. Me parece curioso que la atención se concentre en Rey Charlie y no en el trabajo que debe realizar el comité”.