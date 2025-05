Turista causa polémica al pedir “spray” para silenciar al coquí puertorriqueño

Un comentario publicado por un turista en la plataforma social Reddit ha generado indignación, luego de que solicitara recomendaciones para un producto que “mantenga calladas a las ruidosas ranitas”, en referencia al coquí puertorriqueño.

Según la persona, identificada con el usuario “Doodie Man Bunz”, los coquíes son “demasiado ruidosos” y su canto le resulta “desesperante”.

Además, aseguró que escuchó a una pareja en un restaurante del área de Condado, en San Juan, hablar sobre un supuesto “spray” que habrían utilizado en su alojamiento para silenciar a los anfibios.

La publicación realizada en el foro decía lo siguiente: “¿Spray para mantener calladas a las ruidosas ranitas? Escuché a una pareja en un restaurante en Condado hablando sobre un spray que usaron en su Airbnb para que las ranitas no croaran toda la noche, ya que hacen muchísimo ruido, y dijeron que les funcionó. No llegué a escuchar qué tipo de producto era y se fueron antes de que pudiera preguntarles. No he encontrado nada en internet ni en tiendas. ¿Alguien sabe qué podrían estar usando? Definitivamente me gustaría conseguir algo así. Amo la naturaleza, pero, ¡por Dios! Esas cosas son demasiado ruidosas por la noche y un poco desesperantes".

El post provocó indignación entre los cibernautas, quienes calificaron el comentario como una “falta de respeto” hacia la identidad y cultura puertorriqueña.

“Si los turistas están hablando del coquí, deben ir pensando en buscarse otra isla para vivir. No hay nada más lindo que escuchar un coquí por la noche. Te hace sentir que estás en Puerto Rico”, comentó un hombre en la misma red social.

Otro usuario expresó: “Lo que necesitamos es un spray pa’ callar a los colonizadores/turistas”.

En 2024, Metro Puerto Rico entrevistó al investigador y profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, Rafael L. Joglar, quien aseguró que el panorama para los coquíes luce “muy desalentador”.

De acuerdo con Joglar, tres especies de coquíes endémicas han sido declaradas extintas, mientras que otras cuatro se encuentran en riesgo de desaparecer.

El biólogo enfatizó que el estado poblacional de los coquíes boricuas es “crítico” y “motivo de preocupación”. Detalló que en los últimos años se han perdido las especies de coquíes palmeado (1976), de eneida (1990) y dorado (1981), y otras como el caoba, martillito, de la montaña y grillo confrontan serios problemas de supervivencia.

“(El estado actual de los coquíes es) muy desalentador. La realidad es que los coquíes están en un muy mal estado. (La crisis) no solo ocurre en Puerto Rico, sino también con todos los anfibios del mundo. En noviembre de 2023, un grupo de investigadores publicamos un estudio en la revista Nature, donde documentamos que los anfibios están más amenazados que ningún otro grupo de animales, plantas y seres vivos en la Tierra. La razón para eso: el cambio climático”, dijo Joglar, quien también es el fundador de Proyecto Coquí, una organización sin fines de lucro cuya misión es la conservación de la biodiversidad por medio de investigación científica, protección de hábitat y educación ambiental.

Puerto Rico tenía 17 especies de coquíes. Ahora quedan 14.

El docente señaló que en el Bosque Nacional El Yunque, en Río Grande, se han extinguido por completo dos especies de coquíes.

“Quisiera estar totalmente equivocado, pero, si las cosas siguen como van, nosotros podemos perder cuatro especies más (el coquí caoba, martillito, de la montaña y grillo). Puerto Rico está en un estado pésimo”, expuso el herpetólogo. “No podemos descartar la posibilidad de que las noches en Puerto Rico sean silenciosas”, reiteró.