Gobernadora dice LUMA Energy solicitó aumento en factura de luz para pagar documental

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se opuso el viernes al aumento en la tarifa de 2.76 centavos el kilovatio hora por parte de LUMA Energy ante el Negociado de Energía para supuestamente cubrir las reparaciones de emergencia.

“El aumento solicitado por LUMA me parece que es para pagar el documental que hicieron el domingo, por lo tanto, no puedo estar a favor de un aumento en la luz. Parece que lloraron mucho los celadores que hicieron el anuncio y parece que había que pagarle más por el documental que hicieron. Me parece ya está bueno, el pueblo de Puerto Rico tiene suficientes cargas como para eso y yo creo que ya llevan 5 años”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Desde verano del año pasado anunciaron que iban a estar limpiando vegetación y no lo han hecho, y que tampoco le han dado mantenimiento a las a las líneas de transmisión y distribución sobre el corte de vegetación, así que yo pudiera entrar aquí en mil cosas. No lo voy a hacer, así que claro que no puedo respaldar ese aumento en la tarifa, evidentemente debe ser para pagar el anuncio que hicieron”, añadió.

Para González Colón, LUMA siempre tiene una excusa. “Siempre hay una excusa. La realidad es que ellos contrataron con el gobierno de Puerto Rico y llegaron unos términos y condiciones. Previo a mí, yo heredé este contrato y yo voy a finalizar ese contrato. Pero en lo que eso ocurre, ellos tienen que cumplir con los términos contractuales de servicio del pueblo de Puerto Rico”, comentó.

“Esto es un asunto que se adjudicó en la pasada elección, fue tema de debate, fue tema de discusión, es compromiso programático, el pueblo lo avaló. Así que el gobierno de Puerto Rico contrata a base de lo que el pueblo manda y ellos han demostrado en el tiempo que llevan que no han sido efectivos, eso es una realidad. Le va a tocar al gobierno probarlo, claro que sí”, afirmó.

La gobernadora aceptó que la solicitud de LUMA tiene que ver con el proceso de defensa que el consorcio establecerá. Cuando comience la cancelación del contrato. De paso rechazó darle fondos de los aprobados por el Departamento de Energía Federal para trabajar con el sistema eléctrico.

“No va a entrar como eso, porque entonces mañana me van a hacer otra petición de aumento para otra cosa. Y entonces, el viernes harán otro especial de verano y me va a pedir que yo también lo pague con los chavos del pueblo. Y a mí me parece es un vacilón de esta corporación, así que para mí no es un vacilón el aumento en las facturas, por lo tanto, no, la contestación es no.”, expresó la mandataria.

A juicio de la gobernadora, los ejecutivos del consorcio no han demostrado prudencia en sus gastos, por lo que entiende no se les debe dar dinero adicional.

“¿Y sabes por qué no? Porque ellos no han demostrado control en el gasto. Gastos en hoteles para traer trabajadores a unos precios ridículos, mesadas ridículas, excesivos en los costos de contratación, cuando hay compañías locales que pueden hacerlo con mucho menos y ellos mismos los han excluido. Nosotros como gobierno no hemos visto ninguna intención de esta empresa de abaratar sus operaciones, todo lo contrario. Y cuando tú ves que no hay un control de gastos, porque la última la paga el gobierno, pues no es el gobierno, lo paga la gente. Y aquí hay una intención de que esto se paga con fondos federal, lo está pagando el pueblo de Puerto Rico, y nosotros tenemos que velar por el uso de esos fondos, porque esto no es un no es un barril sin final. Así que toda la semana esto ocurre. ¿Cuánto se ganan los ejecutivos en bono? ¿Cuánto se ganan los ejecutivos de esta empresa? Pero que todas esas condiciones las hicieron cuando pactaron. Aquí no ha cambiado nada. Todas esas cosas que ellos están mencionando, ellos pactaron ese contrato con el gobierno de Puerto Rico. Debieron haber entonces hecho mejor trabajo”, dijo González Colón.