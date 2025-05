Gobernadora asegura buscan alternativas a los edificios del gobierno en desuso

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el miércoles que están en proceso de revisar que harán con los edificios públicos que están en desuso.

“Cuando hablé ahorita de propiedades de Edificio Público, no me estaba refiriendo a escuelas, me estaba refiriendo a centros de gobierno, cuarteles u otras oficinas gubernamentales que ya están abandonadas. Hay algunas que tienen daños, De huracanes o inundaciones o están en zona inundables, que son estructuras bien viejas. En el caso de las escuelas hay una ley que crea una junta para la evaluación de esas escuelas. Nosotros le hemos le hemos pedido un informe a AAFAF sobre la lista de esas escuelas. Recuerden que la mayoría de estas propiedades, por no decir todas, pignoran la deuda del gobierno de Puerto Rico, así que hay algunas que no se pueden vender, pero las podemos alquilar. Hay otras que se le han traspasado a los municipios para organizaciones o servicios, tanto envejecientes como de centros de cuidado. Así que nosotros vamos a revisitar eso. Yo sé que hay muchos municipios pidiendo que se traspasen las escuelas, pero en este en este momento estamos buscando allegarles fondos y que podamos tener estructuras utilizadas”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Porque miren el problema que estamos encontrando. Estructuras, escuelas, abandonadas, porque no tenían matrícula, no tienen mantenimiento, la grama o el pasto está hasta las ventanas y eso también crea un problema de sanidad en las en esas urbanizaciones y deprecia el valor de esa urbanización. Así que es uno de los elementos que estamos considerando para que todas estén maximizándose como recurso”, añadió.

El director de la Autoridad de Edificios Públicos, Félix Lasalle Toro mencionó que al momento han identificado 60 propiedades en desuso como centros de gobierno o cuarteles de la policía que se van a preparar para alquiler o venta, según tasación. La decisión de alquilar o vender dependerá de la propuesta que se reciba.

“Nosotros no queremos tener estorbos públicos, y hay que darle utilidad, edificios públicos tiene propiedades que puede sacar ingresos para esto que estamos hablando hoy, el mantenimiento de las propiedades. Así que nosotros venimos a buscar el dinero, y si tenemos las propiedades listas, que podemos utilizarla en venta, podemos utilizarla o en alquiler, son ingresos que llegan a edificios públicos y nos dan los recursos para seguir trabajando con las demás propiedades y el plan de mantenimiento que tenemos sobre ella”, expresó el director ejecutivo.

A la pregunta de si la evaluación incluye regresar a agencias de gobierno a esas propiedades en vez de pagar alquileres privados, la gobernadora contestó que “nosotros ya empezamos una evaluación de todo eso, sobre todo los alquileres del gobierno, y eso es lo estamos viendo en presupuesto. Hay algunas de esas propiedades que requieren una inversión millonaria para ponerla en condiciones. Y en esos casos, pues, sabemos que hay algunas de las agencias de gobierno que han optado en el pasado por alquilar privadamente porque el dinero que hay que invertir para ponerla en condición hace que como quiera tengas que alquilar durante el tiempo de remozamiento, así que se están viendo caso a caso”.

Sobre el caso de las escuelas en desuso, mencionó que algunas de ellas “no cumplen ya con reglamentación. Hay algunas escuelas que requieren una inversión tan grande que a veces sale mejor demolerla. Hay otras escuelas que tienen ya otros cursos comprometidos, así que uno no puede decir pues que ahora todas las escuelas en desuso las vas a convertir en égidas o en albergues o en propiedades de residencia”.