Pacientes con VIH critican inacción de ASES con farmacias ante temporada de huracanes

Los cofundadores de la Asamblea Permanente de Personas Infectadas y Afectadas con VIH/SIDA en Puerto Rico (Appia) denunciaron que la Administración de Seguros de Salud (ASES) no ha emitido comunicación a las más de 800 farmacias bajo su red para establecer un plan de presupuesto para los medicamentos antirretrovirales, en preparación a la temporada de huracanes.

Ivette González Flores y Adalid Castro Correras criticaron que la ASES no tenga un plan a esta fecha, cuando bajo ADAP (Programa de Asistencia en Medicamentos para VIH/Sida), ya los centros habían recibido esa correspondencia y los pacientes contaban con su medicamento en junio por un período de 90 días para asegurar continuidad en caso de una emergencia.

“Como el modelo ahora es diferente, ellos tienen que tener el dinero para comprar nuestros medicamentos, pero ¿cómo (las farmacias) van a invertir en nuestros medicamentos? Si ASES todavía no le ha dicho [que] compre los medicamentos”, planteó González Flores a Metro Puerto Rico sobre las repercusiones del cambio de ADAP a ASES, como resultado de que el gobierno local entrara a un programa de rebates de Medicaid, conocido como MDRP, en inglés.

La directora de Appia denunció la inacción de ASES en medio de un lanzamiento de campaña de Salud llamado Prepárate, que propone educar al paciente con esta condición sobre qué pasos tomar ante una emergencia, como inundaciones, huracanes o interrupciones de electricidad.

“Ahora mismo, este sistema (MDRP) le está costando más dinero al gobierno de Puerto Rico que lo que había antes”, sugirió González Flores, porque los medicamentos antirretrovirales no los pagaba ASES y es un gasto adicional al que incurre el gobierno y mayor al que los obtenía ADAP.

Si a una persona positiva con VIH le falta una dosis de su medicamento, puede crear resistencia, alertó González Flores. Resaltó también que las terapias no consisten de un solo medicamento, sino que pueden alcanzar hasta cinco, dependiendo del paciente, para reducir la carga viral y entrar en niveles indetectables.

Víctor Ramos, secretario de Salud, en Cumbre Ryan White. El evento sirvió como lanzamiento de la campaña Prepárate. (Suministrada)

El secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero mencionó a este medio en el lanzamiento que tratan de “acelerar el proceso en ASES” para que estos pacientes no queden desprovistos ni rezagados. Horas después del evento, participó en otro de hepatitis C con la directora ejecutiva interina de ASES, Lymari Colón Rodríguez, ausente del de VIH. Allí, detallaron que se asignaron $22 millones para acceso a tratamientos de hepatitis C.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, en inglés), que administra los fondos de la Ley Ryan White, asignó, en el año fiscal 2024-25, $21.6 millones a Salud para ADAP.

La directora de Appia le hizo un llamado a Colón Rodríguez a que cumpla con una comunicación pronta a las farmacias y a que se reúna con la Asamblea.

Tras las denuncias realizadas por laAsamblea Permanente de Personas Afectadas por el VIH(APPIA) sobre el acceso a tratamientos para personas conVirus de la Inmunodeficiencia Humana(VIH) en situaciones de emergencia, la directora ejecutiva interina de laAdministración de Seguros de Salud de Puerto Rico(ASES),Lymari Colón, se pronunció este domingo y aseguró que la agencia está abierta a sostener conversaciones con las organizaciones que representan a esta población.

En referencia a adelantar medicamentos a los 90 días previos al inicio de la temporada ciclónica, Colón señaló que “ya se estaba ejecutando un proceso de evaluación”.

“Ya estamos coordinando ese encuentro con la apertura que nos caracteriza, porque escuchar directamente a quienes viven estas situaciones en carne propia es clave para avanzar”, puntualizó.

Asimismo, la funcionaria precisó que, en cuanto a los 90 días previos al inicio de la temporada ciclónica, ya se tenía programada una reunión con la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Farmacias Aliadas, Coopharma y las aseguradoras MCO, como parte del proceso de evaluación para adelantar los medicamentos.

“Por otro lado, lo cierto es que antes los pacientes contaban con menos de 40 localidades para obtener sus medicamentos que no todas estaban preparadas y ahora tienen acceso a más de 500 farmacias de la comunidad. Se me ha informado por parte de Linda Ayala de laAsociación de Farmacias de la Comunidadque todas cuentan con un plan de emergencia para la temporada de huracanes y que, luego del paso del huracán María, las farmacias están mejor preparadas y han logrado establecer los resguardos necesarios y la resiliencia para mantener sus operaciones antes y después de un evento atmosférico”, explicó Colón.