Nuevo director del FBI en Puerto Rico promete erradicar los crímenes violentos y la corrupción

El nuevo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Devin James Kowalski, regresó a la isla a detallar sus prioridades en la agencia.

Entre ellas se encontró fortalecer la presencia de la agencia federal en la región con investigaciones de alto calibre, ampliar la colaboración con las comunidades y reforzar la lucha contra el crimen violento, la corrupción y el abuso infantil.

“Vamos a ‘crush violent crime’, gangas violentas, carteles, organizaciones criminales y fugitivos. Vamos a proteger a nuestros niños de depredadores que buscan explotarlos… nuestra nación de amenazas terroristas”, subrayó.

Añadió que una prioridad particular es “fortalecer la confianza del público, investigando agresivamente la corrupción pública, crímenes financieros complejos. Todos los recursos del FBI están en servicio de PR y US Virgin Islands”.

Kowalski fue confirmado como director el 21 de abril, pero su trayectoria en el FBI comenzó en 2010 precisamente en Puerto Rico.

“Ya trabajé aquí y conozco el impacto, tengo una conexión profunda con esta oficina y el pueblo de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En el primer turno aquí tuve el privilegio de trabajar casos como el asesinato de Pablo Casellas, crímenes en cruceros, carjackings violentas, amenazas contra jueces federales y policías”, expresó durante una mesa redonda con medios organizada por la Oficina del FBI en San Juan.

Tras su servicio en la isla, fue asignado a la oficina del FBI en Cleveland, más tarde al consulado de Estados Unidos en Pakistán y luego a la sede en Washington D.C., donde se desempeñó como jefe de gabinete de la División Criminal.

“Me enamoré de esta comunidad y nunca la olvidé. No importa dónde me haya llevado mi carrera, nunca me he olvidado lo que esta oficina representa. Tiene retos únicos y oportunidades reales de hacer justicia, por eso yo regresé… mi visión es clara: esta oficina debe continuar innovando y haciendo investigaciones que sean world-class, casos que importan, que transforman vidas”, dijo.

Kowalski resaltó que cada semana su equipo produce trabajo excepcional y que su enfoque será elevar ese estándar. “Nuestro objetivo es superarlo siempre con enfoque, disciplina y propósito. El estándar es claro: aumentar volumen y cantidad de investigaciones de impacto en la oficina”.

En la mesa redonda también se presentaron a los nuevos líderes de áreas clave dentro de la oficina local. Claudia Dubravetz fue nombrada subdirectora de administración y apoyo, Guillermo González, subdirector del área criminal, y Samuel Dorta-Santa, subdirector de inteligencia y seguridad nacional.