Rivera Schatz acusa a Garffer de mentirle a la gobernadora

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, volvió a realizar señalamientos sobre el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, quien ayer tuvo que retirar su nombramiento como secretario del Departamento de Estado.

En entrevista radial con la emisora WKAQ 580, Rivera Schatz acusó a Garffer de mentirle a la primera ejecutiva al asegurar que cumplía con el requisito de residencia en el país, a pesar de que llevaba varios años votando en el estado de Florida.

“Tú no le puedes decir a un gobernador que cumples con los requisitos constitucionales de residencia a cinco años, cuando seis meses antes pediste el voto adelantado en Florida, porque tu residencia era en Florida. Si vives en Florida y tu residencia es en Florida, no le puedes decir a un gobernador que llevas cinco años viviendo en Puerto Rico. Eso es sencillo… No le dijo la verdad a la gobernadora, punto”, expresó el presidente senatorial.

Rivera Schatz indicó que ahora existen nuevos cuestionamientos sobre el funcionario, quien es el actual secretario del DSP.

“Ahora, viendo lo que hizo, hay unos cuestionamientos. No le dijo la verdad a la gobernadora y la ubicó en una posición incómoda”, indicó.

Sobre si Garffer debe permanecer como secretario del DSP, Rivera Schatz fue enfático en que se trata de una determinación que debe tomar la primera mandataria.

“Cuando nosotros lo confirmamos, cumplía con todos los requisitos. Si goza de la confianza de la gobernadora, eso es un asunto de la gobernadora y él… Yo creo que tiene talento, es buena persona, pero no le dijo la verdad a la gobernadora. Así que eso no es una decisión mía, es una decisión de la gobernadora”, indicó.

El presidente senatorial volvió a sugerir en la entrevista radial que sea la Sra. Narel Waleska Colón quien ocupe el cargo de secretaria del Departamento de Estado en propiedad, ya que asegura que es una persona de confianza de González Colón.

Rivera Schatz responde a Garffer tras anuncio sobre creación de PAC

Ayer, Rivera Schatz reaccionó a las expresiones del general Arturo Garffer sobre la creación de un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés), luego de que su nombramiento como secretario del Departamento de Estado fuera rechazado.

Rivera Schatz realizó la publicación a través de Facebook, donde hizo referencia a que Garffer no ha participado en las elecciones locales desde el año 2012.

“Sobre esa sutil amenaza del PAC político que propone para hacer campaña con el objetivo de crear conciencia sobre los veteranos. ¡Lo felicito! Solo asegúrese de que voten en Puerto Rico por el PNP y la estadidad. ¡Lo que usted NO HIZO EN EL 2012, 2016, 2017, 2020 y 2024, y no ha hecho desde hace 20 años! ¡Entérese de que hay generales por doquier! ¡En Florida y en Puerto Rico también!”, expresó Rivera Schatz.

La gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de Garffer luego de que el presidente senatorial cuestionara su elegibilidad, ya que no cumple con el requisito de residencia para asumir la Secretaría de Estado.

El general Arthur Garffer Croly anunció el martes que creará un Comité de Acción Política (PAC) de veteranos para sensibilizar a la clase política de Puerto Rico sobre la importancia del voto militar, el servicio de los soldados ciudadanos y la realidad de los veteranos.