Airbnb niega vínculo con falta de vivienda asequible y da bienvenida a regulaciones

Los Ángeles, California - La plataforma de alquileres a corto plazo Airbnb reiteró su apertura a trabajar con el Gobierno de Puerto Rico para establecer regulaciones que rijan los alquileres temporeros en la Isla. Sin embargo, su cofundador y principal oficial de estrategia, Nathan Blecharczyk, advirtió que cualquier regulación debe preservar el acceso para ciudadanos comunes que utilizan la plataforma como fuente de ingresos.

“Estamos presentes en 100 mil ciudades del mundo. De nuestros 200 principales mercados, el 80% ya están regulados. Pensamos que eso es inevitable cuando se opera a gran escala”, expresó Blecharczyk durante un encuentro con prensa internacional celebrado en Los Ángeles. “Estamos completamente a favor de la regulación, siempre que sea inteligente y equilibrada, y no excluya a personas comunes que no son operadores sofisticados”, enfatizó en varias instancias.

PUBLICIDAD

Nathan Blecharczyk (Suministrada)

En Puerto Rico, el crecimiento de los alquileres a corto plazo ha sido objeto de intensos debates, especialmente ante la escasez de vivienda asequible. Desde la Legislatura y desde los municipios han surgido —en distintas instancias— medidas para regular su operación. Actualmente está pendiente en trámite legislativo un proyecto de la autoría de la senadora, Nitza Morán. Más quienes plantean el impacto de los alquileres a corto plazo en la vivienda asequible, han denunciado que la medida legislativa no atiende el problema.

Ante preguntas de periodistas puertorriqueños, el cofundador de la empresa rechazó que Airbnb sea una causa significativa de ese problema. Citó como ejemplo el caso de Nueva York, donde tras una regulación estricta que eliminó decenas de miles de propiedades de la plataforma, no se observó una mejora en la tasa de vacantes ni una reducción en los precios de alquiler. “Lo que aprendimos fue que los alquileres siguieron subiendo, las viviendas disponibles no aumentaron y los precios de los hoteles se dispararon. El impacto que se esperaba simplemente no ocurrió”, sostuvo.

A su juicio, la raíz del problema es la falta de construcción de vivienda nueva, no el uso de plataformas digitales. “Ya sea en Nueva York o Puerto Rico, el problema de asequibilidad no cambiará hasta que se construya más. Airbnb no es el motor principal de esta crisis”, enfatizó.

Servicios, pero todavía no en Puerto Rico

Durante la misma actividad, Airbnb anunció una nueva etapa de expansión: la integración de servicios como chefs a domicilio, masajes, spa, fotógrafos y entrenadores personales, disponibles ya en 260 ciudades seleccionadas. Esta funcionalidad estará integrada directamente en la aplicación de Airbnb.

PUBLICIDAD

No obstante, Puerto Rico aún no está incluido entre esos mercados. Blecharczyk explicó que la expansión será gradual y que los proveedores deben pasar por un proceso de acreditación. “No cualquiera entra a la plataforma. Evaluamos su experiencia, licencias, recomendaciones y calidad. Es un proceso que toma tiempo”, indicó.

Al consultarle sobre si los problemas del sistema eléctrico en la Isla influyeron en esta exclusión o cómo ha impactado el negocio en Puerto Rico, el ejecutivo dijo que ha leído sobre la crisis energética, pero no tiene datos concretos sobre su impacto en la plataforma. Descartó la posibilidad de imponer requerimientos a los anfitriones como tener generadores o sistemas solares. “No creemos en imponer requisitos desde arriba. Creemos en la transparencia. Lo importante es que el huésped sepa lo que ofrece o no cada alojamiento”, explicó.

Conciertos como el de Bad Bunny impulsan la oferta

Eventos culturales y espectáculos de gran escala, como los conciertos tipo residencia de Bad Bunny, representan un motor de activación para nuevos anfitriones. “Airbnb se convierte en infraestructura crítica en estos momentos”, afirmó Blecharczyk. “Cuando artistas como Bad Bunny anuncian conciertos, muchos anfitriones aprovechan para poner su propiedad en la plataforma, y eso crea una oferta adicional que surge de forma natural”, detalló.

Según explicó, este fenómeno de incremento espontáneo en la oferta se ha observado en grandes eventos deportivos, festivales y espectáculos musicales. “A veces hacemos campañas para promover esa oportunidad, pero muchas veces ocurre por sí sola en el mercado”, sostuvo el ejecutivo.

Transparencia, impuestos y oportunidades

Airbnb también destacó su modelo de recaudación de impuestos como una ventaja para los municipios. Según el ejecutivo, en cientos de ciudades del mundo la plataforma recauda automáticamente impuestos comparables a los de ocupación hotelera, lo que ha permitido generar más de $10 mil millones para gobiernos locales.

“El turismo es clave para muchas economías locales, y Airbnb puede ser una fuente importante de ingresos fiscales. Lo importante es que los municipios tengan acceso a datos y herramientas para tomar decisiones informadas”, comentó Blecharczyk, al elogiar los modelos europeos de regulación estandarizada.

Además, insistió en que Airbnb sigue democratizando los viajes. “El año pasado, nuestros anfitriones ganaron más de $60 mil millones. Estamos permitiendo que cualquier persona con tiempo, pasión y experiencia pueda ser parte de la economía del turismo, sin tener que ser dueño de un hotel”, expresó.

¿Una red social de experiencias?

Finalmente, Blecharczyk confirmó que Airbnb explora la posibilidad de fortalecer su función social a través de las experiencias. Una nueva funcionalidad permitirá que quienes compartan una actividad —como una caminata guiada o una clase de cocina— puedan mantenerse en contacto desde la app, compartiendo fotos o reencontrándose en el futuro. “Es una dirección interesante. La idea es que las conexiones duren más allá del viaje”, concluyó. El ejecutivo no respondió directamente si utilizarán la recolección de datos de esa actividad social para nuevos desarrollos en nuevas líneas de ingresos en su negocio.