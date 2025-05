Rivera Schatz aplaude retiro del nombramiento de Garffer y coincide con gobernadora en que se debe evitar “peleas innecesarias”

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respaldó este martes la decisión de la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón de retirar la nominación del general Arthur Garffer como secretario del Departamento de Estado, al coincidir en que insistir en un nombramiento sin los requisitos constitucionales sería una “pelea innecesaria”.

“Coincido plenamente con nuestra gobernadora Jenniffer González, insistir en nombramientos que no cumplen con los criterios constitucionales o con las expectativas de fiel cumplimiento con la ley que tiene el pueblo puertorriqueño sería una pelea totalmente innecesaria. Hace muy bien en retirarlo. ¡Se aprende de toda experiencia y se crece!”, expresó Rivera Schatz en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“¡Enhorabuena gobernadora! En el Senado para servirle al pueblo puertorriqueño”, añadió.

El retiro del nombramiento ocurre luego de que Rivera Schatz señalara públicamente que Garffer no cumplía con el requisito constitucional de residencia para ocupar el cargo.

Gobernadora retira el nombramiento

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció el retiro del nombramiento del general Arturo Garffer como secretario del Departamento de Estado, luego de cuestionamientos sobre si este cumple con los requisitos para ser confirmado.

En sus expresiones, la gobernadora señaló que decide realizar el retiro del nombramiento tras las expresiones públicas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre si su nominado cumple con los requisitos y deja claro que discrepa de la determinación.

“El presidente del Senado ha informado públicamente que el General no cumple con los requisitos de residencia. Esto, a pesar de estar en la misma posición que el Capitán Elmer Román que fue confirmado a dicha posición en el año 2020”, leen parte de sus expresiones.

“Sin embargo, y aunque discrepe, respeto la facultad constitucional del Senado de no avalar mis nombramientos. No sería justo exponer nuevamente a un nominado del calibre del Garffer a un proceso de confirmación ante el Senado sin oportunidad real. Ante esta difícil situación, he decido retirar el nombramiento del General Garffer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Pública”, añade.