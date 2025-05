Evalúan nominadas al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

Los nombramientos de las licenciadas Leila Rolón Henrique y Nélida Jiménez Velázquez como miembros en propiedad del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), así como la designación de la Lcda. Olga Birriel Cardona como miembro alterno dentro de esta oficina fueron evaluados por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Reopresentantes.

A preguntas del presidente de la comisión, el representante Víctor Parés Otero, la Lcda. Rolón Henrique expresó que “mi trayectoria se ha distinguido por asumir posturas cuando he tenido que asumirlas y hacer lo correcto no va de la mano de la cortesía, así que para hacer lo correcto no me va a temblar la mano como lo he hecho hasta ahora”.

Por su parte, la Lcda. Birriel Cardona aseguró que la Isla “puede contar conmigo ya que tengo ese compromiso de integridad y servicio”, mientras que la Lcda. Jiménez Velázquez aseguró que “durante mi trayectoria como juez he ido siempre a los casos sin ánimo prevenido, con serenidad, con confianza y sobre todo defendiendo los intereses y el buen nombre del gobierno de Puerto Rico”.

Rolón Henrique se mostró en disposición de ofrecer su opinión en torno a algún cambio en la estructura del panel, siempre dando la deferencia a la presidenta del panel, la exjuez Ygrí Rivera Sánchez y la dirección administrativa del organismo, mientras que Birriel Cardona indicó estar dispuesta a estudiar cualquier planteamiento de cambio.

De otro lado, Jiménez Velázquez señaló que “me gustaría tener la oportunidad de conocer más en detalle el funcionamiento actual, yo sé que el representante Héctor Ferrer Santiago ha tenido unas inquietudes profundas sobre este tema, de hecho él presentó un proyecto de ley el cual no he tenido la oportunidad de mirarlo en detalle, pero su preocupación fundamental es que quiere que el Panel sea total y absolutamente independiente, que no responda a presiones de nadie y estoy en la mejor disposición de en cuanto conozca cómo funciona y mirando el proyecto de ley, voy a estar con la mente abierta siempre”.

El representante Parés Otero señaló que comparte “con el señor presidente de la Cámara sus expresiones; ustedes son unas grandes mujeres, íntegras que han demostrado con el correr del tiempo y experiencia en el aspecto jurídico, su capacidad para ocupar este o cualquier cargo en el futuro”.

Durante el turno del representante Ángel Fourquet Cordero, este trajo a la atención la opinión que calificó como generalizada en torno al “criterio de independencia del panel; el pueblo de Puerto Rico no cree que eso exista y las estadísticas hasta pueden respaldar eso cuando empiezan a medir los casos resueltos”, a la vez que les pidió que presentaran las razones por las cuales ellas entendían que fueron designadas.

La Lcda. Rolón Henrique sostuvo que entiende que tiene una trayectoria “amplia y respetada de trabajo serio e íntegro que me hace merecedora y me considero que estoy en una etapa madura de mi vida profesional y personal para descargar mi responsabilidad en este cargo”.

Por otro lado, la Lcda. Birriel Cardona trajo ante los representantes sus experiencias como una de las primeras mujeres en el cargo de juez municipal y como abogada de defensa para la Asociación de Miembros de la Policía, en específico en el caso penal relacionado a los sucesos acaecidos en el Cerro Maravilla.

La exjueza dijo entender “que haya estereotipos, pero no debemos cerrar las puertas a que pueda haber un desarrollo en favor del pueblo de Puerto Rico”.

De otra parte, la Lcda. Jiménez Velázquez “más allá de ser exjueza, en mi carrera profesional siempre he sido sosegada y reflexiva, siempre tratando de buscar el mejor bienestar de la Judicatura, por eso me he mantenido en la Comisión de Disciplina Judicial y ayudé en la Oficina del gobernador Pedro Pierluisi dentro del comité evaluador de nombramientos judiciales porque intereso que vayan seres capaces e íntegros, con espina dorsal y hasta el momento no he estado litigando en la práctica privada”.

Mientras que el representante Ferrer Santiago señaló que de la información provista a la comisión y la obtenida por él “no surge ningún asterisco en su carrera profesional así que las felicito por su nombramiento”.

A renglón seguido, trajo a colación las estadísticas tanto del Fiscal Especial Independiente como la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General, que muestran que de las 119 denuncias presentadas desde el 2022 hasta el 2024, solamente en 27 se encontró causa, en 92 casos no se encontró causa y se desistió en tres.

“Creo que hay un problema y es que el país ha perdido la credibilidad en esta oficina así que mi pregunta para cada una es cómo ustedes piensan que le puedan devolver la credibilidad la oficina del FEI”, cuestionó el legislador.

En el turno de Rolón Henrique manifestó que su trabajo sería uno prospectivo, “mi compromiso es que yo voy a resolver conforme a la prueba, una vez llega el caso mi compromiso con el país es lo mismo que he hecho durante los 21 años de carrera legal y judicial que es evaluar el caso y objetivamente determinar si hay o no caso, resolver conforme a la prueba. No para complacer una expectativa que tienen otros”.

“Siempre va a haber un sector que no va a estar conforme dependiendo con qué lado esté identificado en mi caso mi labor no es complacer a nadie que no se descargar mi responsabilidad de acuerdo con el expediente”, añadió la jurista.

Por otro lado, tanto la exjueza Birriel Cardona como Jiménez Velázquez señalaron que hay que estudiar cada caso en sus méritos y aquilatar la prueba para poder hacer una labor responsable antes de presentarlo ante los tribunales.

Las tres juristas se manifestaron a favor de que luego del proceso- independientemente del resultado- se publique el mismo “siempre estamos para la búsqueda de la verdad”.

Mientras que en el turno del representante Denis Márquez Lebrón, las nominadas opinaron que es necesario una divulgación más amplia del estado de derecho al pueblo para que entiendan los resultados de los casos.

El representante Parés Ramos comentó luego de la vista que “estas tres distinguidas abogadas demostraron que, si se puede, creo que el panel ha sido efectivo en probar en los tribunales los casos, puesto que cada caso tiene sus particularidades y usted puede tener ante la opinión pública una percepción de un caso, pero si no hay evidencia que sustente el mismo, no hay manera de verlo”.

Durante la vista también participaron los representantes Lisie Burgos Muñoz, Eddie Charbonier Chinea, Luis “Junior Pérez Ortiz y Lourdes Ramos Rivera quien aseguró que las nominadas serán confirmadas.