Educación defiende proceso de subasta tras impugnación a contrato de vigilancia electrónica

El Departamento de Educación (DE) defendió la legalidad del proceso mediante el cual adjudicó un contrato de más de $120 millones a GM Sectec Corp. para operar el sistema de vigilancia electrónica en más de 800 planteles escolares.

Las expresiones oficiales de la agencia surgieron luego de que la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG) ordenara la paralización inmediata del proceso, tras una impugnación presentada por Genesis Security Services, Inc.

En una declaración escrita enviada a Metro Puerto Rico, el DE reiteró que el proceso de subasta se inició formalmente en octubre de 2024 y sostuvo que desde entonces “la Junta de Subastas del Departamento de Educación ha permanecido inalterada, garantizando la continuidad y la transparencia en todas las etapas del trámite”. Según la agencia, todas las gestiones se realizaron dentro del marco legal y reglamentario vigente.

La impugnación presentada por Genesis Security, empresa que por años manejó el sistema de videovigilancia en las escuelas públicas, alega que GM Sectec incumplió con varios requisitos obligatorios de la solicitud de propuestas (RFP) DEPR-OC-2024-006.

Entre otras cosas, argumentaron que GM Sectec no presentó cinco estados financieros auditados, sometió un documento no auditado, utilizó una subsidiaria para cumplir con requisitos de licencia de detective y no entregó evidencia de contar con la licencia de agencia de seguridad exigida. Genesis también sostuvo que fue descalificada sin oportunidad de subsanar, y que los requisitos del RFP fueron alterados cuando ya solo quedaba un proponente activo.

La Junta Revisora acogió los argumentos de Genesis en una resolución emitida el 15 de abril de 2025, y suspendió cualquier trámite contractual hasta que se resuelva la revisión administrativa. La propuesta de GM Sectec representa un aumento de $45 millones respecto a la oferta presentada por Genesis, según documentos presentados ante la Junta.

El Departamento de Educación reconoció la autoridad de la ASG en este proceso.

“Corresponde a la Administración de Servicios Generales la investigación y adjudicación final sobre cualquier reclamación o impugnación presentada”, indicó la agencia. También informó que ha estado proveyendo la información requerida para el análisis correspondiente.

GM Sectec Corp. pertenece al conglomerado GM Holdings, el cual figura como cliente de la firma de cabildeo Politank en el registro del Departamento de Justicia. Politank fue fundada por el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. En vistas senatoriales recientes se discutió que Domenech vendió sus acciones en Politank, aunque no se han divulgado detalles sobre los fondos utilizados en esa transacción.

Además de la revisión administrativa, el proceso también está bajo escrutinio legislativo. El Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución del Senado 180, presentada por el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, para investigar formalmente el proceso de subasta y contratación del sistema de videovigilancia.

La medida fue referida a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, la cual contará con 90 días para realizar su pesquisa y rendir un informe. Según el texto legislativo, la investigación se centrará en posibles violaciones al reglamento de subastas, conflictos de interés, alteración de criterios de evaluación y adjudicación sin cumplimiento de requisitos legales y financieros.

El Departamento declinó hacer más comentarios públicos mientras el caso continúa bajo evaluación.

“Por tratarse de un asunto en trámite ante los foros legales y en deferencia al proceso que lidera la ASG, el Departamento de Educación no emitirá comentarios adicionales que puedan influir o interferir en las determinaciones finales”, expresó. La agencia añadió que confía en que el asunto será atendido “con la diligencia, seriedad y objetividad que amerita”.