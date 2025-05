Paralizan contrato millonario de seguridad en el Departamento de Educación

La Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG) ordenó la paralización inmediata del proceso de contratación entre el Departamento de Educación de Puerto Rico y la empresa GM Sectec Corp., seleccionada para encargarse del sistema de vigilancia electrónica en más de 800 planteles escolares, tras una impugnación presentada por Genesis Security Services, Inc.

En una resolución emitida el 15 de abril de 2025, la Junta acogió una moción presentada por Genesis, que por años ha tenido a su cargo el sistema de cámaras en las escuelas públicas, y determinó suspender cualquier trámite contractual hasta que se dilucide la revisión administrativa del proceso de subasta. Genesis alega que GM Sectec incumplió con varios requisitos compulsorios del proceso de solicitud de propuestas (RFP), mientras que a ellos los descalificaron sin posibilidad de subsanar.

PUBLICIDAD

Entre las alegaciones de Genesis figuran que GM Sectec no presentó cinco estados financieros auditados, sometió un documento no auditado, utilizó una subsidiaria para cumplir con ciertos criterios como la licencia de detective, y no entregó evidencia de contar con la licencia de agencia de seguridad exigida en el RFP DEPR-OC-2024-006. Además, argumentan que se alteraron requisitos del RFP cuando ya solo quedaba un proponente activo.

La adjudicación del contrato a GM Sectec, con un valor de más de $120 millones por cinco años, representaría un aumento de $45 millones frente a la oferta presentada por Genesis, según se desprende de los documentos radicados ante la Junta Revisora.

Según datos recientes del Departamento de Educación, el sistema de videovigilancia ha contribuido a una reducción del 97% en escalamientos y actos de vandalismo en las escuelas públicas. Así lo reveló el comisionado de seguridad César González en entrevista con Primera Hora. Este programa ha sido ejecutado durante los pasados años por Genesis Security.

GM Sectec Corp. forma parte del conglomerado GM Holdings, que figura en el registro de cabilderos del Departamento de Justicia como cliente de la firma Politank. Esta firma fue fundada por el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Durante las vistas senatoriales de la pasada nominada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, salió a relucir que Politank compró las acciones de Domenech. No se ha revelado quién inyectó el dinero para la compra-venta.

“La buena administración de un gobierno es vitalmente importante para la visión y confianza de los ciudadanos”, cita el recurso legal presentado por Genesis, que también sostiene que la adjudicación irregular podría provocar pérdidas millonarias al erario si se permite que el proceso continúe mientras se revisa legalmente.