Dueño de laboratorios denuncia a aseguradoras que envían contratos sin tarifarios

Las aseguradoras médicas siguen perpetuando prácticas que impiden una negociación justa de tarifas para laboratorios clínicos.

Tras que no incluyen tarifarios en sus contratos, apresuran la firma de los acuerdos con los términos que establecen “unilateralmente”, denunció el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR), Felipe Cintrón Zayas.

PUBLICIDAD

Como dueño de un laboratorio en Villalba, planteó como ejemplo que solo dos aseguradoras le entregaron contratos para el período 2025-2026; una no incluyó los detalles de tarifas de reembolsos. Aunque los solicitó, aún no ha recibido respuesta.

A la empresa que suministró el tarifario, Cintrón Zayas le solicitó una cita para evaluarlo y está en espera a que dos compañías adicionales envíen los documentos.

“[Las aseguradoras] pretenden que firmemos contrato sin tarifas. Hasta que no envíe el tarifario, no puedo sentarme a analizar por completo. Pero dicen: ‘Si no firmas a tal fecha, te quedas fuera de la red’. Inducen a firmar sin datos, sin ver tarifario. Te apresuran a firmar en un período corto”, declaró, a Metro Puerto Rico, Cintrón Zayas, quien enfatizó que también se enfrentan a gastos operacionales en aumento.

“Las tarifas prevalecientes tanto para Vital (Medicaid), Medicare y planes privados, en muchas instancias, no cubren los costos de los laboratorios de comunidad para realizar estas pruebas”, continuó.

La fijación de precios más reducidos cada año cala mayormente en laboratorios pequeños y medianos, que emplean menos de diez empleados y componen poco más de tres cuartas partes de las 638 clínicas en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Esas empresas, según el presidente de la ALCPR, han implementado recortes y otras estrategias para mitigar aumentos en servicios esenciales, entre ellas, usar paneles solares o plantas eléctricas, aunque el mantenimiento también incrementa los gastos.

“Si comparamos años, es 30 a 40 % menor de lo que pagaban [las aseguradoras] hace veinte años atrás”, alegó.

Un estudio por el profesor y economista José Alameda encontró una amplia disparidad en costos: en Estados Unidos, un hemograma (CBC) y un panel metabólico (CMP) alcanzan $75 y $225, respectivamente; en el archipiélago, $9.60 y $14.34.

También halló que, entre 2012 y 2023, las tarifas de Medicare Advantage redujeron un 29.5 % y, de Plan Vital, un 35.8 %, pero el índice de precios de cuidado subió 24.3 % y las primas de seguros de salud, un 154 %.

Cintrón Zayas sostuvo que los laboratorios, que reciben productos biomédicos de países extranjeros, se preparan también para el embate de los aranceles propuestos por la administración de Donald Trump.

El presidente de la Asociación invitó a todos los laboratorios clínicos, asociados o no, a participar de un evento, entre el 15 al 17 de mayo, en el Ponce Hilton, donde discutirán las problemáticas de la industria para orientarlos a continuar su operación.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.