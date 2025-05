Rivera Schatz sobre la gobernadora: “Tenemos diferencias de estilos en muchas cosas”

Tras varios nombramientos que han estado en controversia por el rechazo del Senado de Puerto Rico y la alegada falta de comunicación con La Fortaleza, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, aseguró que entre él y la gobernadora Jenniffer González “hay diferencias de estilos”.

Sin embargo, volvió a asegurar que la primera ejecutiva tiene su apoyo.

“Ella habló de estilos, si ese es su estilo, yo se lo respeto. La gobernadora hizo un podcast, De todo menos política, si ese es su estilo, yo no se lo critiqué. Gobernadora, yo estoy de acuerdo con usted, quizás en muchas cosas tengamos estilos diferentes. En los nombramientos, me aseguro de que todo el mundo cumpla con los requisitos y estándares. Es así de sencillo, hay una diferencia de estilos, pero tiene nuestro apoyo, no solo como gobernadora, sino como presidenta del partido. Estoy de acuerdo, tenemos diferencias de estilos en muchas cosas”, expresó Rivera Schatz en el programa Última Palabra con Alexandra Lúgaro (TeleOnce).

Sus expresiones se dan luego de que la gobernadora señalara que se enteró a través de las redes sociales sobre el rechazo al nombramiento de Janet Parra como secretaria del Departamento de Justicia. A través de un comunicado, hizo referencia a la publicación del presidente senatorial en su Facebook, donde indicó que la nominada no contaba con los votos necesarios, lo que provocó el retiro del nombramiento.

“Lamentablemente, me enteré de las expresiones del presidente del Senado sobre la confirmación de la licenciada Parra por sus redes sociales. Hubiera preferido que habláramos directamente y sin intermediarios sobre su posición, pero cada cual tiene su estilo”, expresó la gobernadora el pasado jueves en un comunicado de prensa.

Posteriormente, en una entrevista radial el mismo día, el presidente senatorial aseguró que sus llamadas a La Fortaleza no fueron contestadas.

“Sí, se enteró por ahí porque no contestaron llamadas en La Fortaleza, y no le preguntó a la licenciada Lourdes Gómez sobre las llamadas y el texto que enviamos. A ti te envían correos, textos, y si no los contestas, te enterarás por cualquiera de las vías”, respondió el presidente senatorial.

Entre el Senado y La Fortaleza, ha existido controversia por el rechazo a los nombramientos de la secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, y anteriormente por el de Verónica Ferraiuoli como secretaria del Departamento de Estado.