Aseguran salida de Carla Campos de la junta de Discover PR no responde a presiones externas

La salida de Carla Campos Vidal como presidenta de la Junta de Directores de Discover Puerto Rico (DMO, por sus siglas en inglés) no respondió a presiones externas ni generó fricción interna, aseguró Raúl Bustamante, actual presidente interino de la junta.

Según indicó en entrevista con Metro Puerto Rico, Campos lo contactó personalmente para notificarle su decisión días antes de formalizar su salida.

“Yo estaba de viaje, entonces a mí personalmente me llamó siendo vice chairman, pues obviamente ella ha sido siempre muy respetuosa… trabajamos, aunque fue solamente un par de meses, trabajamos muy de cerca, y ella el sábado me llamó y me dijo que eso era lo que iba a hacer”, explicó el también presidente de la organización.

Bustamante reiteró que no hubo ningún intento de convencerla de quedarse, ni de él ni de otros miembros. Mientras, sobre la reacción del resto de los integrantes de la junta, explicó que no hubo comentarios o mayores discusiones.

“Ella expresó sus razones y pues como siempre respetuoso de las mismas, simplemente acepté la situación y le ofrecí mi ayuda en lo que ella quisiera. Aquí estamos (…) Todo ha sido tan rápido…Simplemente nos remitimos a lo que ella expresó y ya”, dijo.

Frente a cuestionamientos públicos sobre si la exfuncionaria solicitó el retiro de sus nombramientos para evitar el proceso de confirmación legislativa, Bustamante negó cualquier tipo de presión.

“No, no, no, en absoluto… Siempre me dio una impresión de ser una persona muy competente, recta, definida en sus cosas y cada uno tiene sus razones (...) Cité junta precisamente para evitar las especulaciones, porque a la gente le gusta hablar sin saber en general. Yo no quería que hablaran sin saber y por eso cité la junta, de manera que hubiera ya un posicionamiento normal de que las cosas iban a continuar como venían trabajando, porque en el poquito tiempo que estuvo Carla, ella hizo muy buen trabajo”, informó.

Con la salida de Campos, Bustamante, quien al igual es vicepresidente de la junta, asumió el rol de presidente interino hasta que la junta tome una determinación oficial. Por ahora, no hay una fecha límite para el nombramiento.

“Para Carla estoy yo como Vice Chairman hasta que la junta decida otra cosa… la junta en algún momento abordará el tema, si le interesa que continúe, si le interesa nombrar a otra persona”, comento.

De cara al futuro, Bustamante indicó que el perfil ideal para quien presida la junta debe incluir experiencia en la gestión pública y conocimiento profundo del ecosistema turístico de la isla.

“Debe ser una persona que conozca cómo funcionan bien las oficinas públicas, que conozca bien Puerto Rico, que conozca bien lo que hace la entidad… y que tenga muy buenas relaciones a todo nivel”.

Aseguró que, pese al cambio, la operación de Discover Puerto Rico continúa sin interrupciones.

“Inmediatamente cité a la junta precisamente para evitar las especulaciones, porque a la gente le gusta hablar sin saber… yo no quería que hablaran sin saber y por eso cité la junta, de manera que hubiera ya un posicionamiento normal de que las cosas iban a continuar como venían trabajando”.

¿Y qué pasa con el CEO?

En paralelo, la entidad trabaja en el proceso de reclutamiento de un CEO oficial que esperan tener nombrado para el inicio del próximo año fiscal.

El último fue Brad Deen, quien renunció en febrero luego de siete años de mandato tras aceptar una nueva posición para liderar la organización de mercadeo del destino en St. Louis, Missouri.

Bustamante confesó que hay sobre 50 nombres bajo evaluación para la posición del principal oficial ejecutivo.

“Nuestra meta es que el primero de julio, que comienza el año fiscal, tengamos ya un CEO en funciones… hay más de 50 nombres”, declaró.