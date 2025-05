Senado aprueba crear ley de acompañamiento para pacientes de diálisis

El Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto para para crear la “Ley de Acompañamiento para Pacientes de Diálisis y Pacientes de Diálisis con necesidades de movilidad”.

“Es menester de esta Asamblea Legislativa asegurarse de que los pacientes de diálisis cuenten con el apoyo luego de culminado el difícil proceso que conlleva este tratamiento médico y estén disponibles, de ser necesitados, en un área habilitada pero aparte a donde se ofrece el tratamiento a los pacientes”, sostiene la medida.

Además, el Proyecto del Senado 33 indica que si bien es cierto que los pacientes de diálisis pueden continuar con su rutina diaria, el agotamiento físico posterior al tratamiento puede cambiar su estado de ánimo.

Esta ley tiene como objetivo garantizar que exista un área habilitada para los acompañantes de los pacientes mientras esperan que estos culminen el proceso de diálisis. Esto salvaguardando la salud y seguridad de todos los pacientes.

De igual forma, la exposición de motivos menciona que este tratamiento puede requerir que los pacientes se sometan al procedimiento hasta tres veces por semana o incluso a diario, dependiendo de la recomendación de su médico.

“En la mayoría de los casos, el tratamiento puede durar hasta cinco horas, y el paciente podría estar sin un acompañante que le brinde apoyo y / o asistencia al terminar el proceso de diálisis”, cita el proyecto.

También, se le dio paso al Proyecto del Senado 318 del senador de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez.

La medida es para enmendar la “Ley del Departamento de Salud” a los fines de facultar al secretario de Salud a emitir licencias provisionales a los profesionales de la salud y médicos siempre que exista una declaración de emergencia emitida por el Presidente de los Estados Unidos, por el Gobernador de Puerto Rico o por el Secretario de Salud, mientras dure la emergencia.

En un turno, Morales expresó que esto surge a raíz de una experiencia durante la pandemia del COVID-19, donde se reglamentó en aquel momento el Senado y la Cámara de Representantes de aquel entonces, se aprobó algo muy similar con la distinción que eran personas que estuvieran en el proceso de renovación de sus certificaciones y sus licencias. “Este proyecto, para que entiendan los compañeros, no es algo que se da automáticamente. O sea, no es que usted solicite un proceso de licencia y sin evaluar en su mérito, cuál es su preparación, sus certificaciones, si ha cumplido con todo el trámite universitario y demás. Esto no obliga a que el Departamento de Salud tenga que otorgarle la licencia provisional, que es mientras la emergencia esté vigente. El Departamento de Salud lo evaluará… Lo que hacemos es prepararnos para futuros eventos”, sostuvo el también autor de la medida.

La exposición de motivos de la medida cita que “la Asamblea Legislativa tiene el deber ineludible de atender efectivamente las situaciones de emergencia proveyendo herramientas adecuadas al Secretario de Salud, para garantizar el curnplimiento de cualesquiera medidas administrativas que, dentro del marco de la ley, sirvan el propósito de mejorar, preservar y garantizar la salud del pueblo de Puerto Rico”.

A la vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 108 de la autoría del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, para establecer la “Ley para la Protección del Consumidor de Kratom de Puerto Rico”, a los fines de regular la preparación, distribución y venta de productos de kratom de forma que estos sean puros y sin adulteraciones. Además, el proyecto establece prohibir la preparación, distribución y venta de productos de kratom adulterados, establecer multas y penalidades, y proveer los poderes y deberes de ciertos oficiales y entidades gubernamentales.

Igualmente, recibió aval el Proyecto del Senado 185 del senador de mayoría, Ángel Toledo López, para instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la celebración del “Foro Anual de los Pequeños y Medianos Negocios”, a llevarse a cabo en el mes de junio de cada año durante la “Semana de los Pequeños Negocios”. Esto tiene como fin discutir legislación y asuntos de interés para los dueños y operadores de microempresas, pequeños y medianos negocios y las correspondientes asociaciones que los agrupan, entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y el denominado sector de las “PyMES” en Puerto Rico.

En la misma línea, se aprobó el Proyecto del Senado 205 de Toledo López, para enmendar la “Ley del Programa de Comercio y Exportación de Puerto Rico”, a los fines de responsabilizar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de la organización de una feria anual de productos “Hechos en Casa” u “Home Made”, a llevarse a cabo durante la “Semana de los Pequeños Negocios”, en el mes de junio de cada año.

Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 278 de la delegación del Partido Popular Democrático, para enmendar el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de brindar mayor agilidad en los procesos de pagos entre aseguradoras y médicos proveedores de servicios de salud, así como mayor transparencia y capacidad de negociación a los proveedores individuales en el proceso de contratación para prestar servicios de salud.

Además, fue aprobado por el Alto Cuerpo la Resolución del Senado 112 de la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad, para llevar a cabo un estudio sobre los efectos en la implementación de la Ley 247-2015, conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”. También, la medida busca evaluar el cumplimiento de sus disposiciones, particularmente en cuanto al reciclaje de bolsas plásticas por parte de los establecimientos comerciales en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

De igual forma, la Resolución del Senado 132 de la senadora de mayoría, Karen Román Rodríguez, para realizar una investigación y análisis sobre la viabilidad de establecer un programa de Servicios de Asistencia Personal para Adultos Mayores, para que familiares o allegados puedan ser contratados para brindar servicios de cuidado a adultos mayores.

Igualmente, se aprobó la Resolución del Senado 88 de la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, para realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad de establecer un cargo especial por boleto vendido en conciertos musicales en Puerto Rico, cuyos recaudos sean destinados a un Fideicomiso Especial para el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Esto con el fin de financiar la contratación de maestros de música, la compra de instrumentos musicales, la subvención de clases y campamentos de verano para la juventud, así como el desarrollo de internados musicales para niños dotados en todas las escuelas de la Isla.

También, de Soto Aguilú se le dio paso a la Resolución del Senado 92, la gestión de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), incluyendo el uso y desembolso de fondos asignados para mantenimiento, mejoras de infraestructura y proyectos de capital, a los fines de evaluar el cumplimiento con sus funciones administrativas y operacionales, identificar los retos existentes y proponer soluciones que permitan optimizar los recursos y mejorar la ejecución de los proyectos de rehabilitación y reacondicionamiento de instalaciones públicas en Puerto Rico.

De otro lado, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 159 para derogar la Ley Núm. 90 de 21 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, por haberse convertido esta Ley, en una obsoleta e inoficiosa. A la vez, el Proyecto de la Cámara 293 para decretar en Puerto Rico el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de DECA” en reconocimiento a las aportaciones positivas que los estudiantes y egresados de esta organización estudiantil han realizado a la sociedad y en el Sistema Público de

Enseñanza. De igual forma, recibieron el aval las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 15 y 33.

Alto Cuerpo avala nombramientos

De otro lado, el Senado aprobó el nombramiento de Osvaldo Soto García como comisionado y presidente del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico; el Doctor José R. Maisonet Rivera como miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de Trabajador Social y de Suzanne Roig Fuertes como miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de representante del Departamento de la Familia.

De igual forma, los senadores dieron consentimiento a Jetppeht Pérez de Corcho Morgado como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del interés público, con perfil en finanzas, contabilidad o gerencia. También a Anne Marie Salichs Ghigliotti como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música, en calidad de persona comprometida con el desarrollo educativo del Conservatorio y Héctor Vázquez Muñiz como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.