Junta descarta la idea de que la AEE retome el control del sistema eléctrico

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró que no considera viable que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) retome el control del sistema eléctrico de Puerto Rico, actualmente operado por LUMA Energy. La postura fue expresada durante una conferencia de prensa en la que participaron varios de sus miembros, quienes subrayaron la necesidad de encontrar una alternativa que no revierta los avances logrados y evite repetir errores del pasado.

Cameron McKenzie, uno de los integrantes de la Junta Fiscal, manifestó su opinión personal, destacando que no consideraba prudente regresar al modelo de administración previo a LUMA Energy. “Como puertorriqueño que vivo aquí, no me gustaría regresar al modelo que había anteriormente”, afirmó McKenzie, aunque aclaró que sus comentarios no reflejaban la postura oficial de la Junta.

PUBLICIDAD

Por su parte, el director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, abordó el historial de la AEE y las dificultades inherentes al sistema eléctrico, que sufrió un colapso y un rápido deterioro debido a decisiones pasadas. “¿Realmente se quiere volver al sistema que produjo una red eléctrica colapsada, deteriorada más rápido, y que requiere decenas de miles de millones de dólares para repararse debido a la falta de toma de decisiones durante los últimos veinte o treinta años?”, cuestionó Mujica, haciendo énfasis en las fallas estructurales previas.

La Junta también hizo referencia a la situación actual con LUMA Energy, subrayando que, a pesar de la falta de cumplimiento con las expectativas del pueblo de Puerto Rico, la solución no necesariamente radica en regresar a un modelo anterior. “El operador actual claramente no está cumpliendo con el desempeño esperado o con lo que el pueblo de Puerto Rico espera de ellos. Deben rendir cuentas”, declaró Mujica, quien también señaló que el gobierno está evaluando alternativas a través de comités especializados, con el objetivo de encontrar al mejor operador para la isla.

En cuanto a la situación de las pensiones de los empleados de la AEE, Mujica reconoció que aún no existe una solución definitiva para garantizar su pago. En el pasado, se había propuesto un ajuste en la tarifa eléctrica para cubrir estos pagos, pero dicha propuesta fue rechazada por la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón. El director de la Junta Fiscal mencionó que el Fondo General tampoco cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los pagos, y reiteró que se siguen buscando alternativas viables para resolver el problema.

“Seguimos buscando las alternativas, pero tenemos que asegurarnos que haya continuidad porque no podemos seguir pateando la lata, tenemos que conseguir una solución permanente”, concluyó Mujica.