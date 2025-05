Estiman que visitas del Icon of the Seas tendrán impacto de $4 millones

Icon of the Seas

El megacrucero Icon of the Seas, de la línea Royal Caribbean, llegó por primera vez a Puerto Rico desde el puerto de Miami.

A su llegada al Puerto de las Américas, en el municipio de Ponce, la embarcación —con capacidad máxima para 7,600 pasajeros y 2,350 miembros de la tripulación— fue recibida por los principales funcionarios del gobierno, como la primera mandataria, Jenniffer González Colón, y la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre.

La proyección de impacto económico estimado de las tres visitas pautadas durante este año fiscal es de cerca de $4 millones.

“¿Por qué tanto drama con que este barco ha llegado a Puerto Rico?” cuestionó la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón este miércoles, al encabezar el recibimiento del crucero.

La mandataria explicó que la llegada del buque representa una oportunidad clave para fortalecer la oferta turística del país más allá de la capital.

“La llegada del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, a la Ciudad Señorial de Ponce marca un antes y un después para el desarrollo económico y turístico del sur de Puerto Rico. Este hito no es casualidad; es el resultado de una política pública enfocada en descentralizar el turismo y promover el potencial de cada región de nuestra isla. Esta visita tendrá un impacto económico significativo, especialmente en los pequeños y medianos comerciantes, traduciéndose en sustento directo para miles de familias puertorriqueñas. Hoy, Puerto Rico se proyecta ante el mundo como un destino vibrante, diverso y listo para recibir al turismo con excelencia”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Hoy es un día importante para la industria de cruceros en la isla, la cual es vital para el turismo y la economía de Puerto Rico, aportando miles de empleos directos e indirectos a través de empresas locales que proveen servicios a nuestros visitantes. En la Compañía de Turismo estamos comprometidos con maximizar el potencial de todos nuestros puertos turísticos y fomentar iniciativas que aporten a la llegada de más cruceros y mayor cantidad de visitantes a cada una de las regiones de la isla”, expresó la directora ejecutiva de Turismo, Willianette Robles Cancel.

“La región de Porta Caribe es una zona con amplio potencial turístico. Nuestro objetivo es lograr consolidar alianzas y colaboraciones entre los sectores público y privado para trabajar juntos en la implementación del plan estratégico establecido por la administración de la gobernadora Jenniffer González, de tal forma que podamos generar actividad económica en todos los municipios del área”, añadió la titular.

La llegada de cada crucero a los diferentes puertos de la isla ofrece la oportunidad de ampliar las opciones de excursiones disponibles en el mercado, lo cual genera actividad económica adicional en las regiones turísticas.

Para la primera visita del Icon of the Seas, Royal Caribbean ha pre-vendido 15 diferentes excursiones, entre las cuales figuran: giras temáticas por la ciudad de Ponce, visitas al Castillo Serrallés y degustación de rones, experiencias agroturísticas en la Finca Don Manuel de Santa Isabel y Hacienda Café Jacanas de Adjuntas, días de playa en Playa Santa en Guánica, recorridos guiados y visita a los Baños de Coamo, entre otras.

“La llegada del crucero más grande del mundo a nuestra ciudad no es casualidad. Es el resultado de meses de planificación y colaboración entre el gobierno municipal, agencias estatales y el sector privado. Ponce está preparado para brillar ante el mundo”, expresó la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez. “Este momento histórico marca un antes y un después para el desarrollo turístico y económico del sur de Puerto Rico”.

A su llegada a puerto, los visitantes y tripulantes fueron recibidos al son de música folclórica y luego partieron a disfrutar de las actividades y excursiones planificadas por distintos municipios durante el día.

El Icon of the Seas zarpó desde su puerto base en el estado de Florida el pasado sábado 3 de mayo en un viaje de 7 días que incluye visitas a St. Maarten, el Puerto de las Américas en Ponce y la isla privada de Royal Caribbean en Haití, antes de su regreso el día 10 de mayo a Miami.