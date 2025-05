Gobierno rechaza reclamos de LUMA y exige corrección inmediata

El Gobierno de Puerto Rico rechazó los señalamientos que LUMA Energy realizó por escrito sobre supuestas limitaciones presupuestarias y obstáculos regulatorios que, según el consorcio, impiden avanzar con mejoras críticas en la red eléctrica.

En una carta firmada por el Zar de Energía, Josué Colón, el gobierno de Puerto Rico acusó a LUMA de desinformar, incumplir sus responsabilidades contractuales y poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema eléctrico del país. También señaló que LUMA hizo una representación de ser expertos que ahora queda en entredicho.

“La responsabilidad de la crisis de liquidez no recae sobre el Gobierno, sino sobre la mala gestión de LUMA”, declaró Colón en una carta en la que señala que busca aclarar el récord público. El funcionario indicó que, tras casi cinco años de operación y cerca de $3,000 millones en presupuestos —incluyendo $500 millones en honorarios— LUMA solo ha logrado recuperar un 3% de los fondos federales disponibles para reconstrucción.

La carta de LUMA aludía al apagón general del 16 de abril como evidencia de la fragilidad del sistema eléctrico. Atribuyó la falla a múltiples equipos fuera de servicio y solicitó apoyo financiero urgente del Gobierno para atender vulnerabilidades estructurales, incluyendo la sustitución de transformadores, mejoras a subestaciones, y trabajos de estabilización dinámica del sistema.

En su respuesta, el Gobierno cuestionó varias de las alegaciones incluidas por LUMA en su carta del 21 de abril. Una de las críticas más firmes fue sobre el incumplimiento de tareas básicas como el manejo de vegetación, el reemplazo de transformadores y mejoras a los sistemas de protección. LUMA atribuyó el atraso en estas labores a la falta de fondos, pero Colón enfatizó que se trata de responsabilidades mínimas establecidas en el contrato desde 2021, que deben ejecutarse con el presupuesto asignado. El Zar planteó que la falta de ejecución provocó apagones masivos, incluyendo los registrados el 12 de junio de 2024 y el 16 de abril de 2025.

Otro señalamiento clave fue el pobre desempeño en la obtención de reembolsos federales. El gobierno apuntó que a pesar de tener acceso a más de $10,000 millones para reconstrucción, LUMA solo accedido a $285 millones. Colón sostuvo que, en contraste, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya comprometió $1,300 millones, incluyendo fondos por trabajos permanentes y emergencias.

LUMA argumentó que el sistema de transmisión y distribución requiere entre $500 millones y $800 millones anuales en inversiones no federales, además de un aumento en el presupuesto de operación y mantenimiento. Según la empresa, la falta de financiamiento ha alcanzado niveles de crisis, obligándola a frenar compras, pausar actividades no críticas y considerar cesantías.

Pero, el Zar de Energía plantea que en los procesos presupuestarios previos estos reclamos no se presentaron.

De hecho, el Gobierno también rechazó los intentos de LUMA de responsabilizarlo por la falta de liquidez en la cuenta de eventos de emergencia. Según la carta enviada por Colón, LUMA desvió fondos operacionales para cubrir gastos no validados por FEMA y no incluyó en su presupuesto una partida dedicada a esta cuenta, a pesar de reconocer deficiencias presupuestarias.

“LUMA ha utilizado su cuenta de gastos por interrupciones del servicio como un recuadro oculto para gastos para los que no obtuvo fondos de emergencia de FEMA, fondos que FEMA estaba dispuesta a proporcionar. Como ejemplo más evidente, LUMA aún no ha explicado claramente por qué los gastos de emergencia del huracán Fiona (que datan de 2022) no fueron recuperables de FEMA, y ahora pretende cargar el costo de esos gastos, que de otro modo serían reembolsables, a los clientes de electricidad y al público”, señaló Colón.

Finalmente, la administración rechazó categóricamente la solicitud de LUMA de establecer un mecanismo temporal de financiamiento respaldado por el gobierno. El pedido fue catalogado como injustificado, sin base legal y contrario al interés público. Colón advirtió que no se premiará la ineficiencia ni se permitirán nuevas cargas fiscales para el pueblo por la falta de ejecución del operador privado.

De hecho, la semana pasada, la propia gobernadora Jenniffer González afirmó que no habría más dinero para LUMA Energy. Esto luego que saliera pública la carta del 21 de abril por parte del operador privado bajo modelo de APP.

Proyectos sin desembolsos

Al alegar ineficiencia, el gobierno señaló que al menos hay 14 proyectos críticos bajo jurisdicción de LUMA, cuyos desembolsos permanecen en cero y cuya ejecución no sobrepasa el 5% en algunos casos. Aquí algunos:

Zar de Energía

Colón concluyó que el pueblo de Puerto Rico merece un operador eficiente, transparente y que trate los fondos públicos con seriedad. “La historia operativa del sistema eléctrico no se escribe con comunicados, sino con megavatios restaurados, millas de líneas atendidas y reembolsos completados”, sentenció.