Municipio de San Juan entrega artículos esenciales a familias afectadas por las lluvias

El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, informó que el municipio de San Juan entregó artículos esenciales a familias que sufrieron pérdidas materiales significativas a causa de las fuertes lluvias registradas recientemente.

Las viviendas afectadas reportaron la pérdida de enseres, muebles y ropa.

PUBLICIDAD

“Desde el primer momento en que nos enteramos de la situación, respondimos de inmediato ante la emergencia. Sabemos que estas familias atraviesan momentos difíciles y, como siempre he dicho, los compromisos no son promesas vacías. El Municipio de San Juan no los va a dejar solos. Vamos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan sentirse protegidos y respaldados”, expresó Romero Lugo.

Como parte de esta ayuda, se entregaron neveras, estufas de gas, lavadoras, juegos de sala y comedor, y sets de mattress full a familias de los sectores Quebrada Arenas y Bonilla. La mayoría de las personas impactadas por esta emergencia son adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad.

“Enfrentar esta situación representa una carga emocional para estas familias, y por eso queríamos estar hoy con ellos. Vamos a estar acompañándolos, al igual que a cualquier familia que necesite apoyo en momentos como este”, añadió Romero Lugo.

El lunes, el alcalde visitó personalmente a las familias para conocer sus necesidades de primera mano y entregarles vales como respuesta inmediata.

Romero Lugo explicó que estas visitas forman parte de una acción continua del municipio para responder de forma efectiva y compasiva ante situaciones de emergencia. “Hoy lo que hicimos fue visitar familias, pero desde el primer día activamos los recursos necesarios para atender esta situación con urgencia. Declaramos el estado de emergencia para permitir la contratación de personal que trabaje en el área de mitigación y evaluación de daños. Todo esto con el fin de actuar con rapidez y devolverles la normalidad a las comunidades lo antes posible”, concluyó el alcalde.