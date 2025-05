Junta Fiscal responde a bonistas AEE: “Sus reclamos ignoran la realidad económica de Puerto Rico”

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respondió a las críticas de un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al afirmar que su Plan de Ajuste es justo y sostenible, y acusó a los acreedores de desconocer la realidad fiscal del país.

Según la JSF, los bonistas que expresaron sus reclamos esta semana —a quienes describen como “fondos de cobertura que no representan a todos los acreedores”— insisten en exigir el pago total de la deuda de la AEE, una cifra que, incluyendo intereses, asciende a unos $12,000 millones. Para satisfacer esa demanda, advirtió la Junta, sería necesario imponer un cargo adicional en la tarifa eléctrica de aproximadamente 8 centavos por kilovatio-hora durante los próximos 50 años.

“La AEE continúa en quiebra porque esos bonistas no consentidores siguen exigiendo que el pueblo de Puerto Rico les pague la totalidad del principal más los intereses”, declaró el ente fiscal, al subrayar que tal carga sería “inasequible” y pondría en riesgo la recuperación económica de la isla.

La JSF indicó que su Plan de Ajuste ya cuenta con el respaldo del 44% de los acreedores de la AEE y busca resolver la quiebra bajo términos “justos y sostenibles”. Recordaron que alcanzaron acuerdos consensuados con acreedores de otras 10 entidades públicas en quiebra, y esperan poder lograr lo mismo con la AEE.

En su declaración, la Junta también reiteró que no es responsable de las operaciones diarias de la AEE, y que su mandato bajo la Ley PROMESA es asegurar la responsabilidad fiscal. “El Plan de Ajuste enmendado que propuso la Junta de Supervisión es necesario para que la AEE continúe siendo una empresa de servicios públicos sostenible, que provea energía confiable y apoye el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico”, agregaron.

Finalmente, la JSF exhortó a los bonistas no consentidores a aceptar la “realidad económica que enfrenta hoy Puerto Rico” y sumarse a un acuerdo que permita culminar el proceso de quiebra bajo condiciones viables. “En esencia, los bonistas no consentidores mantienen el proceso como rehén con exigencias que el pueblo de Puerto Rico simplemente no puede pagar”, concluyeron.

La AEE enfrenta más de $10 mil millones en reclamaciones de bonistas, incluyendo capital e intereses de deuda en bonos, otras obligaciones de deuda financiadas y otras reclamaciones de acreedores no garantizados. Además, la corporación pública tiene un plan de pensiones con un déficit actuarial de aproximadamente $4.4 mil millones.

El Quinto Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) enmendado de la AEE que plantea el pago de $2,600 millones a bonitas, un mecanismo alterno para el pago de las pensiones y elimina el cargo heredado que se contemplaba en las versiones anteriores del documento. El PAD enmendado ya establece que la AEE recibirá inyecciones de fondos por parte del gobierno de Puerto Rico, pero es específico en el uso de estos dineros externos.