La CEE acepta que 70% de los colegios electorales no logra transmitir resultados desde los centros de votación

De los 4,490 colegios electorales de las pasadas elecciones, 3,119 no pudieron transmitir resultados desde sus centros de votación, lo que equivale a un 70%, reveló la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como parte de una demanda de acceso a la información presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El gobierno pagó casi $1.3 millones en fondos públicos a la empresa Dominion Voting Systems y otros $23,379 a Claro PR para que estuviera disponible el servicio de transmisión de resultados e Internet desde los colegios mediante tarjetas (SIM cards). El pago a Claro fue por el alquiler de las tarjetas y otros servicios técnicos.

Solo 1,371 colegios lograron transmitir desde los colegios electorales los resultados el día del evento electoral utilizando los módems con tecnología 4G. Los funcionarios del resto de los colegios tuvieron que trasladarse a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), las temporeras o al centro de mando más cercano para realizar el envío a través de un medio alterno.

Al revisar el Informe sobre Transmisión y Divulgación de Resultados de las Elecciones Generales y Plebiscito de 2020, el CPI encontró que el 89% de los colegios electorales transmitieron a través del sistema alterno en la JIP y no desde los centros de votación, un dato que no había sido revelado por la CEE. La adquisición de los nuevos módems con tecnología más avanzada se suponía corrigiera la situación o redujera notablemente ese problema en las elecciones de 2024, pero no lo logró porque, en esta elección, apenas el 30% de los resultados pudieron transmitirse desde los salones.

El secretario de la CEE, Rolando Cuevas Colón, certificó que en las elecciones y el plebiscito de 2024 se utilizó el método alterno de transmisión, denominado Remote Transfer Manager (RTM), en un 70% de los colegios, en vez de transmitir desde los centros de votación.

A un costo de $1,287,500, la CEE adquirió 5,500 módems con tecnología 4G, un costo de $228 cada uno más el envío, con el argumento de que eran necesarios para agilizar la divulgación de los resultados de los comicios desde los colegios electorales el pasado 5 de noviembre.

La CEE dijo que el problema de transmisión en las elecciones de 2024 pudo ser ocasionado por razones que van desde la falta de señal celular hasta la “omisión involuntaria” de los funcionarios, pero la agencia no puede precisar qué ocasionó el problema en cada colegio porque no lleva un registro de las razones por las que los colegios no pudieron transmitir desde los centros de votación.

“Es imposible indicar las causas precisas”, informó la CEE por escrito al CPI. Se le preguntó, al nuevo presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, cómo podrán solucionar el problema para eventos electorales futuros si no saben la causa específica en cada colegio de votación, pero al cierre de esta edición, la CEE no contestó.

Información que el Tribunal obligó a dar

El director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE, Eduardo Nieves Cartagena, había dicho, en septiembre de 2024, que no es extraordinario que la mitad de los colegios electorales no transmitan los resultados desde los centros de votación.

Los datos sobre estas fallas surgen en una moción presentada por la CEE en el Tribunal de Primera Instancia como parte de una demanda de acceso a información que presentó el CPI en diciembre de 2024 para que la Comisión divulgara datos sobre los problemas que dieron las máquinas de escrutinio electrónico durante la noche de las elecciones.

La información ofrecida por la CEE confirma la investigación publicada por el CPI basada en entrevistas a electores, funcionarios de colegio y un formulario en línea en el que cerca de un 60% de los 1,092 funcionarios que contestaron dijeron haber confrontado problemas con las máquinas y que no pudieron transmitir los resultados desde los centros de votación.

Las máquinas de escrutinio contabilizan los votos emitidos durante el día de la votación. Al terminar el evento, se emite una tabulación final con los resultados. Es esa información la que se supone se transmite a la CEE desde el centro de votación. El módem se conecta a la máquina de escrutinio con un cable y transmite los resultados, utilizando la señal de internet.

Se supone que la primera opción es transmitir desde el colegio de votación. Para eso, la CEE adquirió los nuevos módems con tecnología 4G. El Manual de Procedimientos para las Elecciones Generales y Escrutinio 2024 de la CEE establece que, en caso de que no se pueda transmitir desde el centro de votación, los funcionarios de colegio deben acudir al centro de mando, que podría ser una Junta de Inscripción Permanente o Temporera, y desde allí transmitir los resultados.

Aunque la CEE pudo obtener el número de colegios que no pudieron transmitir de la base de datos del sistema de escrutinio electrónico, admitió al CPI que desconoce por qué ocurrió este problema en cada caso, ya que no recopila esa información.

“Las causas por las cuales no se realicen transmisiones desde un centro de votación son variadas. Dichas causas pueden ser desde la falta de señal celular hasta la omisión involuntaria de los funcionarios, entre otras. No obstante, la CEE no captura los datos de esta métrica”, certificó el secretario de la CEE al tribunal.

Según expertos en tecnología consultados por el CPI y personas vinculadas a los procesos electorales y al uso de las máquinas de escrutinio electrónico, esa cifra sigue siendo demasiada alta. Aunque reconocen que la falta de señal y errores de los funcionarios pueden ser factores que provocaron el reducido número de salones que transmitieron resultados, también opinaron que es una mala decisión tener un solo proveedor de internet (Claro PR) y no hacer pruebas de transmisión previas.

A ciegas los comisionados

La administración de la CEE nunca informó a los comisionados electorales sobre las fallas en la transmisión de resultados ocurridas la noche de las elecciones, confirmó al CPI el ex comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD) Gerardo “Toñito” Cruz. Tampoco lo ha discutido ni ha sometido informe oficial al pleno de la Comisión, sostuvo por separado el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.

Ambos catalogaron de altamente irregular la gran cantidad de colegios que tuvieron que transmitir sus resultados fuera de los centros de votación luego de haber invertido casi $1.3 millones en actualizar las máquinas de escrutinio para que la transmisión fuera posible desde los colegios de votación.

La CEE sabe de antemano que algunos colegios están ubicados en zonas en las que no hay señal de internet, por lo que estos no podrán transmitir sus resultados, según el ex comisionado electoral del PPD.

“Que tres cuartas partes de las transmisiones hayan sido bajo ese sistema [alterno] es nuevo para mí. Es demasiado alto y la CEE debe revisar esa inversión. Que se pague por un método que a la larga no va a funcionar es absurdo, alarmante y preocupante. Que las máquinas no hayan podido enviar sus resultados por sí mismas, y tampoco tengo ningún reporte... ¡Si no me lo dices!”, dijo Cruz en entrevista con el CPI.

Al comisionado electoral del PIP le alarma que, a más de cinco meses de las elecciones generales, los comisionados desconocen lo ocurrido porque la presidencia de la CEE no ha rendido un informe ni ha discutido las incidencias del proceso en el pleno de la Comisión.

Para Aponte Berríos, es imperativo que se someta un informe para discutir las fallas en la transmisión de los resultados electorales, conocer las razones y que puedan ser corregidas.

“Más allá de si el gasto [de la compra de los módems de tecnología 4G] era necesario, lo verdaderamente indispensable eran las pruebas realizadas con antelación. El MVC propuso más de siete tipos de pruebas, incluyendo un simulacro electoral crucial para evitar fallos técnicos el día de la elección, pero la CEE las ignoró. En lugar de prevenir errores, optaron por cruzar los dedos”, planteó por su parte la ex comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones.

Al cierre de esta edición, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, no contestó llamadas del CPI y su homólogo por Proyecto Dignidad se excusó por encontrarse fuera del país atendiendo asuntos familiares.

Este año la CEE debe decidir si vende o mantiene las máquinas que alquiló a Dominion en 2015, y pasaron a manos del Gobierno en 2024, o busca otras opciones para la contabilización de las papeletas.

“De cara a próximos eventos, el proceso de licitación de las nuevas máquinas de escrutinio debe contemplar todas las dificultades enfrentadas para que el contrato que se suscriba evite que ocurran situaciones similares”, dijo el nuevo comisionado del PPD, Ernesto González Rodríguez.