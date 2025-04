Jenniffer González a quienes critican su podcast: “No lo vean”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, reaccionó a las críticas que ha recibido en los pasados días por la publicación de un podcast en el cual entrevista a su esposo José Yovín Vargas y que ha sido tildado por muchos como una distracción a los problemas que vive la isla.

En entrevista con la emisora radial WKAQ 580, González Colón exhortó a quienes no están de acuerdo con el contenido de su podcast, De todo menos política, que “no la escuchen”.

PUBLICIDAD

“Hay mucha gente de oposición que les molesta todo lo que yo hago, pues no me consuman, no lo vean. Pero la realidad es que cuando uno va por la calle, hay mucha gente que hace preguntas, le hacen preguntas a mi marido, me hacen preguntas a mí, y yo, antes de llegar a la gobernación, tenía un podcast que dije que iba a mantener, que es hablando de todo menos política. En ese podcast la gente no estaba acostumbrada a ver funcionarios políticos hablando de temas que no tienen que ver nada con política”, expresó González Colón.

El pasado jueves, mientras se llevaba a cabo la Comisión Total donde se evaluó el nombramiento de Verónica Ferraiuoli como secretaria del Departamento de Estado, la primera mandataria publicó el podcast donde entrevistó al primer caballero del país. En el espacio, estos hablaron sobre su relación amorosa, sus gustos culinarios, entre otras cosas.

Esto ha sido criticado fuertemente por voces del propio Partido Nuevo Progresista (PNP), como el exlegislador Leo Díaz Urbina, quien señaló que la gobernadora ha degradado su puesto y se ha convertido en una “caricatura”.

Según expresó el exlegislador y ahora analista político en el canal de YouTube Molusco TV, la gobernadora se ha “ridiculizado” con este tipo de acciones. Díaz fue más allá y aseguró que la primera mandataria “se quitó su capacidad para reclamar contra el bullying”, que en varias ocasiones ha repudiado por los “memes” y bromas que se hacen en su contra a través de las redes sociales.

“Si ellos pueden jugar con el doble sentido y ella es gobernadora, yo también puedo, ¿verdad? Todos podemos bromear. Si la gobernadora abre el espacio para relajar y esa barbaridad, que no se moleste cuando hagan bullying de ella, porque ella abre la puerta. El gobernante no tiene que ser de piedra, es un ser humano como cualquier otro, pero en la medida en que tú abres a eso, a insinuaciones, al doble sentido, la gobernadora se quitó su capacidad para reclamar contra el bullying. Esa es la verdad y expone a su esposo a la misma bobería. Eso representa inmadurez, esa es la verdad”, expresó Díaz.

PUBLICIDAD

Sobre la realización del podcast De todo menos política, el exlegislador aseguró que todo es un “montaje” para crear distracción sobre los verdaderos problemas que vive el país en este momento.