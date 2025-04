Descartados varios nombres que sonaban como reemplazo de Ferraiuoli

Tras el retiro del nombramiento de Verónica Ferraiuoli como secretaria del Departamento de Estado, la gobernadora Jenniffer González Colón respondió con un “no” cuando se le preguntó sobre los nombres que más están sonando para llenar la vacante.

En conferencia de prensa el lunes, González Colón descartó figuras como Valerie Rodríguez Erazo, quien actualmente ocupa la secretaría del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), para ocupar la posición. Igualmente, rechazó que Narel Colón, quien ocupa de manera interina la subsecretaría de Estado, sea nominada en propiedad: “Ella no está disponible. Me dijo que no. Nosotros estaremos haciendo una nominación para ser secretaria de Estado en los próximos días”.

Al referirse al despido del subsecretario de Estado, Fernando Sánchez, la gobernadora fue categórica: “Porque no es de mi confianza, y eso es un nombramiento de confianza de la gobernadora”.

Cuestionada sobre si el retiro del nombramiento de Verónica Ferraiuoli Hornedo representaba una derrota para su gobierno, González Colón rechazó tajantemente esa percepción. “¿Derrota? ¿Qué derrota? Como decía Carlos Romero Barceló, las derrotas eran en el campo electoral. Y yo he tenido el privilegio de Dios y el privilegio del favor del pueblo de Puerto Rico para, en cada contienda en la que me he enfrentado, salir airosa”, expresó la gobernadora.

En cuanto al futuro del Departamento de Justicia, González Colón reafirmó su respaldo a la nominada Janet Parra Mercado y adelantó que su confirmación no enfrentaría mayores obstáculos en el Senado.

“La licenciada Janet Parra cuenta con todo mi respaldo para ocupar el cargo de secretaria de Justicia. La conversación que tuve con el presidente del Senado es que no debe haber ningún problema con la nominación”, indicó la gobernadora.

La primera ejecutiva defendió la trayectoria de Parra Mercado ante los señalamientos sobre una alegada investigación de cámaras de seguridad en el Capitolio: “Es la persona con la capacidad y la experiencia en el área criminal y en el área de las víctimas”.

Finalmente, González Colón descartó que otras figuras, como la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez, o el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sean considerados para ocupar la secretaría de Estado. “No”, respondió de manera tajante.

