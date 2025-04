Courtyard de Isla Verde recibe reconocimiento global

El Courtyard by Marriott Isla Verde Beach Resort celebró la notificación de parte de Marriott International del anuncio de los ganadores de los Premios

ELITE Continental y Global. Los Premios ELITE son el principal programa de reconocimiento, diseñado para honrar y celebrar la Excelencia, el Liderazgo, la Inspiración, el Trabajo en Equipo y la Ejecución (E.L.I.T.E.) de la empresa Marriott. Estos reconocen las habilidades de liderazgo excepcionales, los resultados de ingresos extraordinarios, la excelencia en el servicio al cliente y la participación comunitaria.

Marriott International reconoció al equipo de Revenue Management del Courtyard by Marriott Isla Verde como el equipo “Select Property Revenue Management Team of the Year” liderado por Sheila Muriel y al equipo de Ventas de Catering liderado por Amnel Colón con el premio de “Catering Sales Excellence Team of the Year”.

“Estamos muy orgullosos del reconocimiento que les han hecho a nuestros equipos de Catering y Revenue Management y el liderazgo demostrado por Sheila y Amnel”, destacó Efraín Rosa, gerente general del hotel.

En adición a este galardón, el hotel recibió la notificación de los ganadores de los Premios Globales ELITE donde su equipo de Ventas de Catering recibió el premio de “Catering Sales Excellence – Team of the Year Franchise”.

“Estamos muy contentos con este reconocimiento global que prueba el potencial de los puertorriqueños. Nos complace mucho felicitar a Amnel Colón, director de Catering y a su equipo de Ventas de Catering, Juan Fuentes y Mariela Ferrer por alcanzar la cima demostrando un compromiso continuo con la excelencia, el liderazgo, la inspiración, el trabajo en equipo y la ejecución”, compartió Peter Hopgood, presidente de International Hospitality Development.