Roma despide al papa Francisco: una ceremonia que marcó historia

Este sábado, la Plaza de San Pedro fue escenario de una despedida sin precedentes. Más de 200.000 personas, entre fieles y dignatarios internacionales, se congregaron en el corazón del Vaticano para rendir homenaje al papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril a los 88 años.

Desde tempranas horas de la mañana, el ambiente en Roma era solemne. A partir de las 10:00, hora local, la ciudad recibió a más de 50 jefes de Estado, figuras de la realeza y representantes de distintos credos, todos presentes para despedir al primer pontífice latinoamericano, jesuita y que eligió el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís.

Un legado transformador

Durante los doce años que duró su pontificado, Francisco se destacó por su compromiso con una Iglesia más inclusiva, austera y cercana a los más vulnerables. Su decisión final lo reafirma: a diferencia de sus antecesores, no será sepultado en las grutas de la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, ubicada a unos seis kilómetros del Vaticano.

El cardenal Battista Re, encargado de la homilía, ofreció un emotivo discurso. “La efusión de afecto que hemos presenciado en los últimos días tras su paso de esta tierra a la eternidad nos dice hasta qué punto el profundo pontificado del papa Francisco ha tocado las mentes y los corazones”, expresó.

En su intervención, también resaltó la dimensión pastoral del pontífice, su acercamiento a los migrantes y su incansable defensa de la dignidad humana: “Estableció un contacto directo con las personas y los pueblos, deseoso de estar cerca de todos, con una marcada atención a los que estaban en dificultad, entregándose sin medida, especialmente a los marginados, a los últimos entre nosotros”.

Mensajes políticos y gestos simbólicos

El funeral no solo fue un acto religioso, también sirvió de plataforma para sutiles gestos diplomáticos. Entre los asistentes estuvieron Donald Trump y Volodymyr Zelensky, quienes aprovecharon su presencia en Roma para sostener un encuentro privado. Esto ocurre en un momento de alta tensión por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya supera los tres años sin lograr un cese al fuego.

El cardenal Re evocó también dos gestos emblemáticos del papa Francisco: su visita en 2013 a Lampedusa, donde denunció la crisis migratoria, y la misa que celebró en la frontera entre México y Estados Unidos, resaltando su llamado a “construir puentes, no muros”.

Papa Francisco ROMA, ITALIA - 26 DE ABRIL: Un vehículo que transporta el ataúd del fallecido Papa Francisco pasa por el Coliseo el 26 de abril de 2025 en Roma, Italia. El Papa Francisco falleció el 21 de abril a la edad de 88 años. Nacido en Argentina como Jorge Mario Bergoglio, fue el primer latinoamericano y el primer jesuita en convertirse en Papa cuando fue elegido en 2013. Adoptó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís y promovió una versión más humilde del papado en comparación con muchos de sus predecesores. Será enterrado fuera del Vaticano en un sencillo ataúd de madera en la Basílica de Santa María la Mayor. (Foto por Andrei Pungovschi/Getty Images) (Andrei Pungovschi/Getty Images)

Líderes mundiales que asistieron al funeral del papa Francisco

Jefes de Estado y Gobierno:

Javier Milei , Presidente de Argentina

, Presidente de Argentina Luiz Inácio Lula da Silva , Presidente de Brasil

, Presidente de Brasil Giorgia Meloni , Primera Ministra de Italia

, Primera Ministra de Italia Emmanuel Macron , Presidente de Francia

, Presidente de Francia Olaf Scholz , Canciller de Alemania

, Canciller de Alemania Keir Starmer , Primer Ministro del Reino Unido

, Primer Ministro del Reino Unido Donald Trump , Presidente de Estados Unidos

, Presidente de Estados Unidos Volodymyr Zelensky , Presidente de Ucrania

, Presidente de Ucrania Marcelo Rebelo de Sousa , Presidente de Portugal

, Presidente de Portugal Andrzej Duda , Presidente de Polonia

, Presidente de Polonia Alexander Van der Bellen , Presidente de Austria

, Presidente de Austria Christian Stocker , Canciller de Austria

, Canciller de Austria Bart De Wever , Primer Ministro de Bélgica

, Primer Ministro de Bélgica Robert Abela , Primer Ministro de Malta

, Primer Ministro de Malta Marcel Ciolacu , Primer Ministro de Rumania

, Primer Ministro de Rumania Ulf Kristersson , Primer Ministro de Suecia

, Primer Ministro de Suecia Kyriakos Mitsotakis , Primer Ministro de Grecia

, Primer Ministro de Grecia Viktor Orbán , Primer Ministro de Hungría

, Primer Ministro de Hungría Micheál Martin , Taoiseach de Irlanda

, Taoiseach de Irlanda Luc Frieden , Primer Ministro de Luxemburgo

, Primer Ministro de Luxemburgo Robert Golob , Primer Ministro de Eslovenia

, Primer Ministro de Eslovenia Keir Starmer , Primer Ministro del Reino Unido

, Primer Ministro del Reino Unido Michelle O’Neill , Primera Ministra de Irlanda del Norte

, Primera Ministra de Irlanda del Norte Mohammad Mustafa , Primer Ministro de Palestina

, Primer Ministro de Palestina Rosen Zhelyazkov , Primer Ministro de Bulgaria

, Primer Ministro de Bulgaria Albin Kurti , Primer Ministro de Kosovo

, Primer Ministro de Kosovo Dick Schoof , Primer Ministro de los Países Bajos

, Primer Ministro de los Países Bajos Christopher Luxon , Primer Ministro de Nueva Zelanda

, Primer Ministro de Nueva Zelanda Keir Starmer , Primer Ministro del Reino Unido

, Primer Ministro del Reino Unido Michelle O’Neill, Primera Ministra de Irlanda del Norte​

Miembros de la Realeza:

Rey Felipe VI y Reina Letizia , de España

, de España Príncipe Guillermo , de Gales

, de Gales Gran Duque Enrique, de Luxemburgo​

Representantes de Instituciones Internacionales:

Ursula von der Leyen , Presidenta de la Comisión Europea

, Presidenta de la Comisión Europea Antonio Costa , Presidente del Consejo Europeo

, Presidente del Consejo Europeo Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo​

Es importante señalar que algunos líderes no pudieron asistir al evento debido a diversas circunstancias. Por ejemplo, Vladimir Putin, Presidente de Rusia, no asistió debido a restricciones de viaje impuestas por una orden de arresto internacional. Asimismo, Xi Jinping, Presidente de China, tampoco estuvo presente, ya que su país no mantiene relaciones diplomáticas formales con la Santa Sede. Además, Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, no pudo asistir debido a limitaciones de viaje impuestas por una orden de arresto internacional y las tensiones diplomáticas entre Israel y la Santa Sede. Por otro lado, Dina Boluarte, Presidenta de Perú, solicitó permiso al Congreso para viajar al Vaticano, pero su solicitud fue rechazada por una mayoría de votos en el parlamento. Finalmente, Santiago Peña, Presidente de Paraguay, optó por viajar a Estados Unidos el mismo día del funeral y no asistió al evento.

Esta ceremonia no solo fue un acto religioso, sino también un evento de gran relevancia política y diplomática, reflejando el impacto global del papa Francisco y su legado.

La jornada concluyó con un largo y sentido aplauso que resonó en toda la plaza, un gesto que confirmó lo que muchos ya sienten: que Francisco será recordado no solo como un Papa, sino como una figura global de compasión y cambio.